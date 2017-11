Hasta con mascotas perdidas extorsionan a los yucatecos

(Tomada de la Red)

La Fiscalía General del Estado (FGE), mediante la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) hace un llamado a la población de Yucatán para no caer en engaños telefónicos que pueden ocasionar daños patrimoniales a personas cuyas mascotas se encuentran extraviadas.



Cuando algún ciudadano reporta en redes sociales sobre el extravío de su mascota, delincuentes aprovechan los datos de contacto que generalmente se incluyen en las publicaciones que piden ayuda para localizar al animal extraviado y con ello, intentan embaucar al afectado.



Gracias a una denuncia recibida en el Ministerio Público, se averiguó que un ciudadano, cuyo can raza Border Collie se perdió hace días, recibió una llamada del número 9993601494, en la que un individuo se identificó como empleado de la perrera municipal y aseguró que el animal se entregó a otras personas que lo adoptaron.



El presunto empleado municipal proporcionó al dueño legítimo del can los datos de las personas quienes se llevaron al perro, cuyos números telefónicos son el 9993611461 y el 8114879601. Desde este último número, como se pudo confirmar, se han realizado llamadas cuyo origen es Tamaulipas.



Al contactar el afectado a esos números, una mujer que contestó el teléfono afirmó tener al perro en Veracruz, y tras confirmar que presuntamente se trataba del mismo can, pidió una cantidad de dinero en efectivo con el pretexto de poder regresar al can a Mérida.



Los delincuentes pudieron detallar las características del can, pues éstas fueron identificadas plenamente gracias a la fotografía e información proporcionada por la víctima en sus publicaciones de redes sociales.



Los delincuentes proporcionaron al afectado el número de cuenta 4766840064587095 del banco Banamex y le pidieron depositar una cantidad de dinero en efectivo en alguna tienda de conveniencia, la cual serviría para pagar la compra de una transportadora y el envío del can a Yucatán, pero en realidad, el hecho constituye un intento de engaño telefónico.



La FGE conmina a la población a que, en caso de encontrarse en una situación como la antes descrita, no se realice ningún pago y verifique la identidad de las personas, esto se puede realizar al pedir una imagen reciente e inmediata de la mascota para descartar un intento de engaño telefónico.



Además, pedir el contacto con la persona que alegue tener a la mascota extraviada y, en caso de acceder a un encuentro para recuperar al animal, que este sea en lugar público y siempre acompañado por una o más personas con el fin de evitar ser víctimas de otros posibles ilícitos.



En caso de que las personas que presuntamente tienen a la mascota en cuestión no logren acreditar que en realidad tienen al animal, que los ciudadanos sean contactados por personas cuyos números telefónicos sean los antes proporcionados o si identifican este modo de operación, se pide cuelguen de inmediato y hagan la denuncia correspondiente ante esta Fiscalía al número único de emergencias 911 o al 089.



Fuente:http://reporteroshoy.mx/wp/mascotas-perdidas-extorsionan-los-yucatecos.html