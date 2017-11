Tips para tener una relación a distancia exitosa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A diferencia de lo que muchos piensen, las relaciones a distancia en realidad pueden servir, siempre y cuando el sentimiento sea verdadero



Esos kilómetros de distancia pueden verse como una etapa más de la relación, lo que incluso podría llegar a ser beneficioso para ambos, ya que los uniría mucho más debido al gran esfuerzo que hacen para continuar estar juntos.



Ninguna pareja necesita estar pegada al otro para poder estar juntos, sí es cierto que se necesita cierto contacto físico para sentirse querido y entrelazar mejor los vínculos, pero por “costumbre” llegamos a pensar en una relación a distancia como un engaño a distancia.



Sin importar de ese tipo de pensamiento, tener una relación con varios kilómetros de diferencia puede sobrevivir, a continuación te mostramos los puntos positivos:



Los reencuentros son más románticos e intensos, debido al tiempo que estuvieron separados.



Tendrán interminables anécdotas y conversaciones que contar, lo cual resultan ser experiencias divertidas e inolvidables.



Los encuentros sexuales siempre serán ardientes e interminables.



Si sobreviven a miles de kilómetros de distancia, nada podrá con ustedes.



Puedes tener tu propio espacio, todas necesitamos nuestro tiempo y momento para poder descansar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.



Tendrás más tiempo de poder cumplir tus sueños o metas, ya que no tendrás que estar pendiente de alguien demandante.



Debido a la lejanía, tendrás un mayor cuidado con tu relación, ya que ambos saben el esfuerzo que hacen por mantenerse juntos.



¿Cómo sobrevivir a este tipo de relación?



Antes de todo, ambos se deben sincerar sobre lo que sienten el uno sobre el otro, a partir de ahí podrán visualizar un futuro juntos, de lo contrario esa relación no tendrá ningún éxito.



Se debe tener mucha confianza con tu pareja, de esta forma no estarás mortificada por cada minuto que no estén juntos o lo que estará haciendo.



La comunicación frecuente es otro punto clave, al ser completamente honesta y clara de lo que sientes cuando hablen junto podrán fortalecer el vinculo que tienen.



Para evitar que se sientan “perdidos” en una relación a distancia, deben tomar un tiempo para conseguir estar aunque sea cerca.



Siempre habrá obstáculos, para superarlos deberán hablar con sinceridad de los problemas y evitar seguir buscando lo que no existe.



Si no te sientes segura de poder mantener una relación a distancia, lo mejor es cortar en seguida, de lo contrario quedarás atrapada en algo que no te hace feliz.