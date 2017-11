Obesidad, una epidemia mundial

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A la humanidad le URGE una intervención. Y con intervención me refiero a una pequeña junta con sus amigos para que se dé cuenta del GRAN problema al que se está enfrentando, y cómo es que no está haciendo NADA para arreglarlo.



La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso, mientras que México tiene la tasa más alta de obesidad en adultos de toda América Latina (28.9 %).



Un informe global elaborado por la Organización Mundial de la Salud y expertos del Imperial Collage de Londres revela que el número de adultos obesos pasó de 100 millones en 1975 (69 millones de mujeres y 31 millones de varones) a 671 millones en 2016 (390 y 281 millones, respectivamente). Además, otros 1300 millones de adultos tenían sobrepeso.



El nuevo estudio indica que, si se mantienen las tendencias actuales, en 2022 habrá más población infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal moderada o grave.



De acuerdo con de la OMS, en 1975 la prevalencia de este padecimiento en menores de edad en México era de 1.9%, entonces nuestro país ocupaba el lugar 41 en obesidad en el mundo, en 2016 aumentó al 12.8%. Por otro lado, los adultos en 1975 tenían una tasa del 13.5%, en 2016 aumentó al 34% ¿a qué se debe esto? El 73% del incremento de obesidad en el país está directamente relacionado con la ingesta de alimentos ricos en grasa y la disminución de actividad física.



Es importante acabar con este problema y contar con medidas eficaces para frenar el aumento y prevenir la diabetes, la cardiopatía isquémica y determinados cánceres que son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Cuando los tratamientos médicos y dietéticos fallan en el control de peso, la cirugía bariátrica puede ser una buena opción de control del peso a largo plazo en personas con obesidad clínicamente grave (mórbida) y puede ayudar, como consecuencia, a frenar el desarrollo y evolución de otras comorbilidades asociadas a la obesidad.



El Dr. Nelson R. Rodríguez, Presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, señala que la cirugía bariátrica representa una alternativa clínica y económicamente efectiva para el tratamiento del paciente con obesidad mórbida, pues a partir de la reducción de peso el paciente mejora su condición y reduce el riesgo de enfermedades asociadas o comorbilidades, lo cual eventualmente reducen los costos del tratamiento de las mismas.



“Para brindar tratamiento integral y multidisciplinario a las personas con obesidad mórbida, es decir, aquellas que exceden más del 50 por ciento su peso ideal, es importante contar con el apoyo de un grupo de especialistas en cirugía bariátrica, nutrición, psicología, endocrinología y medicina interna que coadyuvan en el tratamiento y valoración del paciente, para determinar si es candidato a una cirugía de pérdida de peso –procedimiento que consiste en la modificación anatómica del sistema digestivo para disminuir y restringir la absorción de alimentos–, para reducir el peso a niveles óptimos, con lo cual mejora la calidad y esperanza de vida”, destacó.



La obesidad es un problema de salud pública, porque las personas desarrollan padecimientos que ponen en riesgo su vida y no debe de verse como un tema estético. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta que el mundo necesita un cambio en el sistema? ¿Tenemos que tocar fondo para hacer algo? Esperar a que algo así sucede podría poner en riesgo TODO lo que hemos hecho hasta ahora. Y lo peor es que a la gente NO le importa.