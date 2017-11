Lo que tu tipo de sangre dice de tu personalidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Por si no hubieran suficientes teorías y conceptos sobre los diferentes tipos de personalidad, los japoneses idearon un nuevo concepto: el sistema de personalidad de acuerdo a su tipo de sangre… pero esperen, ¡esto no es nuevo!



El grupo sanguíneo como tal, fue desarrollado por un científico austriaco en 1900 y ya para 1927, Takeji Furukaza, un profesor de Tokyo, sugirió la personalidad por tipo de sangre. Ha respaldado esta teoría bajo sus observaciones y rápidamente se volvió muy popular en Japón. Y, mientras que no ha llegado con mucha fuerza en América, varios países asiáticos se lo han tomado muy en serio. De hecho, han existido casos de discriminación con base en grupo de sangre, tanto en escuelas, como en trabajos.



¿Funcionará este sistema? Ustedes dirán.



Tipo de Sangre A



Eres amable y tienes mucha compasión, tanta que pones las necesidades de los demás antes que las tuyas. Mientras que eres tranquila por fuera, te estresas fácilmente. Te gusta escuchar, fácilmente haces amigos y, aunque te lleves bien con todos, rara vez encuentras un equilibrio y felicidad en tu vida.



Para agradarle a los demás, tiendes a esconder tus emociones, lo cual podría afectar tu sistema nervioso. El mejor trabajo para este grupo sanguíneo es aquel que no requiera mucho contacto con la gente, así como programadores, contadores, escritores y bibliotecarios.



Los tipo A son más compatibles con su propio tipo de sangre y el AB.



Tipo de Sangre B



Eres extrovertida y amigable, es más, ¡te encanta estar rodeada de gente! A comparación del tipo de sangre A, el B no pone las necesidades de otros antes que las suyas. El contacto con la gente no te cansa, y seguramente eres una gran líder.



Te ajustas fácilmente, puedes adaptarte a cualquier ambiente laboral u evento social. Te gusta tratar de entender a la gente, así que siempre estás en búsqueda de diferentes métodos y teorías. Le tienes mucha confianza a tu instinto y un autoestima que seguro muchos admiran.



Tienes mayor compatibilidad con tu propio grupo sanguíneo. De hecho, las mujeres coreanas son cuidadosas con los hombres cuyo tipo de sangre es B, ya que tienen reputación de ser mujeriegos.



Tipo de Sangre AB



Te gusta la libertad y eres una persona racional y fuerte. No te preocupas por los pequeños detalles y usualmente enfrentas los retos sin que las emociones se metan en tu camino. A pesar de tu amor por la libertad y tu forma de pensar independiente, no tienes muchos problemas para socializar.



En cambio, como eres mitad A y mitad B, podrías ser, o muy extrovertida, o muy tímida. Eres responsable, pero a veces exageras con tu responsabilidad.



El grupo AB es un suertudo, tiene compatibilidad con TODOS los grupos sanguíneos.



Tipo de Sangre O



Eres responsable, práctica y organizada. Seguramente eres una excelente líder por tu talento y detrminación, pero ves más por TUS mentas, que por las del equipo. Aunque a la mayoría le caes muy bien, la verdad es que prefieres estar sola.



Típicamente, los tipos O son físicamente fuertes y encuentran el éxito en un área deportiva. Si no es el caso, seguramente tienes una gran resistencia al dolor. Y en cuanto al amor, encuentran la felicidad, tanto en su grupo sanguíneo, como con el AB.