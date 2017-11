Mitos y paradojas de la salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Desde pequeñas nos han dicho que una buena salud es la mejor riqueza, pero son pocas las personas que realmente han hecho algo al respecto. Lo peor de todo es que la salud humana es una de las cosas más misteriosas del mundo; a pesar de que se ha trabajado por años para entenderla, siempre nos sigue sorprendiendo.



Para entender los mitos y las paradojas de la salud, primero tenemos que entender el cuerpo humano. Para comprender su estructura, es más fácil que la compares con una casa. Una serie sistemática de ladrillos forma una pared, las paredes en un rectángulo crean una recámara y cierto número de recámaras, junto con un techo, forman una casa.



De la misma forma, la célula es la unidad más pequeña del cuerpo, ciertas células crean un tejido y el conjunto de tejidos crean órganos. Un grupo de órganos forman un sistema y estos forman el cuerpo humano.



Esto quiere decir que una enfermedad o desorden en el cuerpo no es nada más que una malfunción de esta jerarquía.



La salud física es la única importante: La salud mental también existe; si la ignoras por mucho tiempo, tu salud física se verá perjudicada a largo plazo.



La salud depende solamente de la dieta: La salud está fuertemente correlacionada con los hábitos alimenticios, en cambio, el clima, el ambiente, las adicciones, los pensamientos y los genes son factores aún más importantes.



La medicina puede curarlo todo: La farmacología ha crecido y lo seguirá haciendo, pero todavía no hay cura para muchas enfermedades, tanto físicas, como mentales.



El ejercicio físico es bueno para los jóvenes: El ejercicio físico regular se basa en edad, género, masa muscular, profesión y clima.



Subir de peso es natural y las dietas no sirven: Se puede perder peso, se puede prevenir el aumento de peso y las dietas moderadas y especializadas sí sirven.



Paradojas



Una paradoja es una contradicción, y en este apartado veremos la más importante paradoja de la salud humana.



A pesar de conocer las sustancias, actividades y hábitos que dañan nuestra salud… ¡las seguimos haciendo! El consumo de alcohol, cigarros, drogas, la falta de ejercicio físico y una vida desorganizada, son factores que poco a poco nos irán quitando la vida.



Lo peor de todo es que todas queremos estar saludables y no hay nada que nos dé más miedo que la palabra ‘enfermedad’, pero poco hacemos al respecto.



Para mantener una buena salud siempre, tienes que estar al pendiente de cada aspecto de ella: comida, ejercicio, clima, genes y por último, pero no menos importante: proceso de pensamiento.