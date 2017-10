(Tomada de la Red)

Los perros pueden definirse como uno de los animales más queridos, sino el que más, por los seres humanos. Un ser vivo denido

como “el mejor amigo del hombre” que nos da compañía al mismo tiempo que entretenimiento siendo capaz de inundar a cualquier persona de cariño. Pero como todos nosotros, los perros, también tienen manías.



Hoy nos hemos querido fijar en una de esas costumbres propias de nuestros amigos de cuatro patas que no muchos conocen

cuál es su nalidad.



Y es que la pregunta está clara ¿Por qué cavan los perros?



Si has estado alguna vez a cargo de un perro seguramente hayas quedado perplejo cuando se pone a cavar deforma incontrolada sin ningún motivo aparente. Una reacción completamente instintiva que procede de los lobos, los antepasados más cercanos de estos animales y que suele darse, en mayor medida, en razas como los terrier.



El objetivo de este tipo de comportamiento se basaba en la búsqueda de animales como topos o conejos que se escondían en sus

madrigueras.



Cabe destacar que esta costumbre ha ido evolucionando con el paso del tiempo y actualmente estos perros cavan para

ocultar sus “bienes más preciados” bajo tierra. Una tarea que se basa simplemente en guardar una de sus propiedades



El dato curioso



Vale, estás en lo cierto. Estas dos razones principales te las podías haber imaginado y ahora te estás preguntando donde

está lo curioso de este artículo. Tranquilidad, lo bueno se deja para el final, y es que los perros cavan para encontrar

tierra fría.



El calor aprieta en los días de verano dentro de la caseta y los caninos emplean todas sus fuerzas para encontrar esa sustancia fresca en la que poder retozar y echarse una buena siesta. Cabe destacar que no siempre es bueno tener acostumbrado a tu perro a que cave en cualquier lugar. Por eso, lo mejor es someterlo a ciertas pautas de aprendizaje con las que poder convencerlo de realizar esta necesidad natural siempre en el mismo lugar.



Fuente:https://okdiario.com/curiosidades/2017/10/23/que-cavan-perros-1440231