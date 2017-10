Tu perro te mira así a propósito

(Tomada de la Red)

Los perros realmente ponen cara de cachorrito bueno para tirar de nuestros cordones emocionales, según ha encontrado una nueva investigación.



Los expertos hallaron que los caniches alzan las cejas cuando se les mira, haciendo que sus ojos se vean más grandes, así como otras tantas expresiones más.



Sin embargo, nuestros manipuladores amigos de cuatro patas no responden con más expresiones faciales al ver comida sabrosa.



Esto sugiere que cambian las expresiones faciales para comunicarse y no sólo porque están emocionados.



Investigadores de la Universidad de Portsmouth estudiaron si las expresiones faciales de los perros fueron adaptadas a la atención de las personas.



Fuera de los primates, no se cree que los animales sean capaces de alterar sus expresiones faciales según quién los esté observando.



El equipo descubrió que los perros producían muchos más movimientos faciales cuando estaban siendo observados que cuando no.



Los científicos creen que esto demuestra que los perros producen expresiones faciales como una forma de comunicarse.



Los perros también aumentaron la frecuencia de ciertas expresiones, basándose en la atención que reciben.



El movimiento AU101, lo que llamaríamos “ojos de cachorro”, fue utilizado por perros con mayor frecuencia al ser vigilados por una persona.



Este movimiento se ha demostrado en investigaciones anteriores que ha dado como resultado que los perros de los refugios sean realojados más rápidamente.



El equipo de Portsmouth cree que el aumento en el uso de estas expresiones demuestra una conciencia por parte de los perros de los beneficios que puede traer.



En el documento, sus autores dicen: "Esto podría ser por dos razones posibles. En primer lugar, el AU101 se asemeja a un movimiento facial que en los seres humanos indica tristeza, por lo que potencialmente hace que los seres humanos se sientan más empáticos hacia los perros que más producen este movimiento”.



“Otra posibilidad es que el AU101 permite que los ojos de los perros parezcan más grandes y más infantiles”.



“Independientemente del mecanismo exacto, parece que los humanos son particularmente sensibles a este movimiento facial en los perros”.



“Por lo tanto, el aumento de la producción de este movimiento en respuesta a la atención humana podría beneficiar a los perros en su interacción con los humanos".



Para probar las respuestas faciales del perro se presentaron 24 animales de diferentes razas, incluyendo el Pastor Alemán, Golden Retrievers y varios mestizos, con cuatro situaciones diferentes.



Un demostrador humano se enfrentó a ellos o los rechazó, con y sin comida.



En cada uno de los ensayos, las respuestas faciales de los perros fueron grabadas con una cámara de video y luego analizadas.



Sin embargo, la presencia de alimentos no tuvo ningún efecto sobre las respuestas caninas.



Históricamente, las expresiones faciales de los animales han sido consideradas como exhibiciones inflexibles e involuntarias.



Se cree que reflejan un estado emocional en lugar de intentos activos de comunicarse con otros.



En especies de primates fuera de los humanos, se ha demostrado que las expresiones faciales responden a la presencia de un público.



Esto sugiere que los monos y simios pueden tener alguna comprensión de si sus expresiones faciales pueden ser vistas por otros.



Hasta ahora, no ha habido evidencia de que las expresiones faciales en otras especies se hayan producido con una sensibilidad similar a la atención de una audiencia.



El equipo de Portsmouth argumenta que sus datos apuntan a un sistema más flexible en los perros, que combina procesos emocionales y potencialmente cognitivos.



Los hallazgos completos fueron publicados en la revista Scientific Reports.







Fuente:http://www.antena3.com/noticias/sociedad/compania-perros-reduce-ansiedad-juicio-maltrato_2017102359ee1b010cf28f8922f05fc6.html