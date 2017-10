El poder del chocolate y café mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

México es una tierra fértil y abundante en donde el café y el chocolate son cultivos que gozan de gran aceptación y demanda a nivel mundial.



Tan solo este año, chocolateros mexicanos, como Chocolates Wolter, La Rifa Chocolatería y Mucho Tapachula by Mucho, de Tabasco, fueron reconocidos con medallas de plata y bronce en el International Chocolate Awards, en donde se juzgan las mejores barra de chocolate.



El dato no es de extrañarse, pues el territorio tabasqueño aporta un 66 por ciento en la producción nacional, mientras que Chiapas se lleva el 33 restante, de acuerdo a la fundación Cacao México.



Por su lado, el café es un cultivo de alta de manda en nuestro país, con un consumo per cápita de 1.4 kilos al año. Chiapas es el mayor productor nacional con 39 por ciento del volumen, de acuerdo a Sagarpa.



Sin embargo, las estadísticas de producción no dan cuenta de la realidad de los pequeños productores que, sin bien han sabido llevar su trabajo al extranjero y sumar reconocimientos, actualmente enfrentan problemas como alta demanda y baja producción, plagas y falta de capacitación y equipo para mejorar su procesos de producción.



Un estudio publicado por el Society & Natural Resources destaca la problemática para los productores de café de calidad: “Aunque la demanda de café ha crecido en un 30 por ciento, el impacto económico del valor agregado aún no llega al productor de origen”.



¡Recuerda que con pequeñas acciones se logran grandes cambios!