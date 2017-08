Los servicios para mascotas se integran al índice de precios

(Tomada de la Red)

Los "perrhijos", "gathijos" y mascotas son un elemento clave en la economía familiar de México y el INEGI lo sabe.



Los servicios para mascotas están entre los 10 productos y servicios que se incluirán en la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos, la cual sirve para medir la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), anunció este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



Así que si eres de los que lleva a este miembro de la familia al veterinario, al spa, la guardería o la escuela toma en cuenta que a partir de agosto de 2018 la variación de precios de esos servicios estará representada en la inflación.



Según datos de Euromonitor Internacional, el valor del negocio de servicios para mascotas en México creció 76.4% de 2011 a 2017. Y se pronostica que aumente en 38.1% para 2021.



Y si prefieres más la leche de soya o el té que el café para el desayuno o la merienda, tus patrones de consumo también incidieron en que el INEGI agregara esos dos productos en su canasta.



“Incorporamos 10 nuevos productos que antes no los teníamos o los teníamos en diferentes agrupaciones (...) no es que ahora no existan, ahora no están por separado", explicó el director de Estadísticas Nacionales del INEGI, Arturo Blancas, en conferencia de prensa.



La nueva canasta de genéricos crecerá a 299 bienes y servicios desde los 283 actuales.



El cambio en el número de genéricos se debe a la integración de 10 nuevos productos, la desaparición de dos, la desagregación de nueve en 19 y la fusión de siente en cinco, precisó el director de Estadísticas Nacionales del INEGI, Arturo Blancas, en el evento.



Con ello 265 productos quedan sin cambios y tendrá una ponderación de 95.8% en el INPC. Los 10 nuevos productos representarán el 0.4%.



Los otros siete productos que entran son: Lámparas, productos para reparación menor de la vivienda, alfombras y otros materiales para pisos, herramientas y otros materiales para el hogar, herramientas pequeñas y accesorios diversos, transporte escolar y paquetería, detalló Blancas, quien recordó que estos cambios reflejan las preferencias de consumo actual de los hogares.



Entre los productos y servicios a los que el INEGI les dijo adiós de la canasta del INPC son los calentadores de agua y los servicios de larga distancia nacional.



Los primeros porque ya deben estar incluidos en el genérico del precio de vivienda y el segundo porque el servicio de larga distancia nacional en México ya no se cobra como consecuencia de la reforma en telecomunicaciones, explicó Blancas.



El nuevo año basa para el INPC será la primera segunda quincena de julio de 2018. El primer resultado con este nuevo año base se conocerá hasta la segunda quincena de agosto de 2018.



"Se llama cambio de año base pero el nombre le queda corto, es de mayor envergadura", destacó director del INEGI, Julio A. Santaella, en el evento.



