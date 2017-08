Desciende al increíble Cenote Azul

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El agua de color esmeralda, la altura de las paredes de roca y los fuertes sonidos que las aves y los monos emiten en este escenario selvático son un tanto intimidantes; te recuerdan cuál es tu lugar: El de un simple espectador que debería saberse afortunado de estar en el Cenote Azul, en Campeche, a punto de subirse a un kayak.



Éste es un cenote abierto: Aunque se comunica con un sistema subterráneo, el cuerpo de agua que sirve de entrada no se encuentra en ninguna cueva, sino al exterior. Lo que lo vuelve impresionante son sus dimensiones: un diámetro de 250 metros y, en su punto más alto, las paredes alcanzan los 80 metros.



También lo llaman Miguel Colorado, como al pueblo más cercano. En esta zona se han descubierto alrededor de 40 cenotes. Muchos son conocidos únicamente por locales suertudos.



La travesía



Miguel Colorado está a dos horas, aproximadamente, de la ciudad de Campeche. Parte del camino lo alegra una vegetación abundante; el trayecto es tranquilo y vistoso, sin muchas curvas ni zonas complicadas.



El Cenote Azul es la mayor atracción de la región. A pesar de su nombre, el color del agua es verde profundo con tonalidades esmeralda, por acción de las plantas que crecen debajo. Está permitido nadar en él, lo que resulta una maravilla para los viajeros, tomando en cuenta el calor húmedo de la selva. Eso sí, solo está permitido usar bloqueador biodegradable.



La actividad principal es remar a bordo de un kayak. Es muy sencillo porque no hay corrientes. Si miras hacia arriba, todo son rocas y grandes árboles frondosos.



Si buscas más emoción, hay una tirolesa que sobrevuela esta oquedad. A través de cuatro cables, recorres aproximadamente 800 metros. No es muy empinada ni muy rápida, lo que te permite apreciar mejor el paisaje.



Son varias las touroperadoras locales que te llevan a explorar otros cuerpos de agua, con menor acceso al público. Xanfari es una de estas empresas. Su recorrido incluye un cenote cerrado, habitado por miles de murciélagos que salen disparados en cuanto anochece. Puedes observar su salida a distancia.



En la ciudad



Si te quedas en Campeche, te sugerimos conocer la gastronomía de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. La touroperadora Mi Escape, con tours a Miguel Colorado, te lleva a una ruta de tres horas para que pruebes platillos emblemáticos, como el pan de cazón y la cochinita.



En el centro histórico, el hotel Casa Don Gustavo (casadongustavo.com) se aloja en una casona del siglo XVIII. Sus 10 suites fueron decoradas con detalles antiguos.