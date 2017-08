La verdad del alcohol y el aumento de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seguro has escuchado o leído que el alcohol contiene calorías vacías, y si quieres bajar de peso, lo ideal es dejarlo por completo o disminuir su consumo exageradamente. Pero hay una gran diferencia entre escuchar a una amiga decir que bajó mucho de peso después de dejar del alcohol, y conocer la razón científica detrás de esto.



De acuerdo a un nuevo estudio americano, la gente que tomó mucho de joven tiene un mayor riesgo de tener sobrepeso a edad adulta. Para el estudio, los investigadores analizaron una gran recopilación de información en Estados Unidos, incluyendo récords de chavos en tus veintitantos, y su estado de salud de ahora.



Como resultado de su investigación, los especialistas concluyeron que tomar mucho puede ser parte de la discusión en cuanto a alimentación saludable y pérdida de peso.



Es importante ver al alcohol en términos de calorías. 0.35 litros de cerveza puede tener 150 calorías, mientras que 150 mililitros de vino tiene 120 calorías. Y si estás tomando mucho a la semana, la acumulación puede llegar a ser grandísima.



La gente también tiende a subestimar cuánto toma. Una copa de vino, por ejemplo, son 150 mililitros, pero seguro te tomas más que una simple copa. Y es que, sin importar lo que tomes, siempre deberías recortarlo a la mitad.



Y no sólo las calorías son importantes: tomar puede disminuir tus inhibiciones, obligándote a tomar PEORES decisiones. Y aunque te des cuenta de que estás llena, cada vez te será más fácil seguir tomando y tomando hasta que simplemente hayas consumido más calorías de las que deberías.



El exceso de alcohol puede convertirse en grasa en el hígado y levantar la cantidad de grasa en la sangre.



Combina todo eso y verás que llega a ser MUY fácil subir de peso a través de el alcohol. Sin embargo, eso no quiere decir que debas evitar cualquier tipo de alcohol para bajar de peso… sólo que debes ser un poco más inteligente con tus hábitos. Las calorías extra del alcohol pueden incluirse en tu dieta. Lo importante es llevar un conteo y una dieta saludable.



Si disfrutas tomar de vez en cuando, sería importante ponerte límites, mas no prohibirte el consumo del alcohol completamente.



Se puede tomar y bajar de peso al mismo tiempo, sólo hay que tener límites.