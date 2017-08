El gluten, la salud y la piel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El gluten forma una parte importante dentro de la alimentación de una gran población del planeta y, en la vida diaria de un sonorense, literalmente es el pan de cada día, señala el trofólogo y health coach Oziel Farías Bowlin.



“Estamos dentro de los estados que más harinas consumen, empezando con la tortilla de harina y pasando por panes, pastas y alimentos derivados del trigo en general”, advierte el también experto en medicina preventiva.



Para quien aún no lo sepa, el gluten es la proteína del trigo, pero también se puede encontrar en granos como la cebada o el centeno. Con la tendencia de alimentos saludables, ha ido creciendo también la tendencia de los alimentos “gluten free” o libres de gluten, muchas veces causando confusión en la gente al creer que un alimento con esta leyenda es saludable, pero no siempre es el caso, simplemente se refiere a un producto libre de la proteína del trigo, advierte Farías Bowlin.



Sin embargo, como el término se ha vuelto tan mercadeable, se aprovecha para vender cereales, galletas o demás alimentos procesados libres de gluten sin que esto signifique que sean saludables, comentó.



Sensibilidad al gluten



Esta proteína está causando una numerosa cantidad de estragos a nivel mundial, solamente en Estados Unidos hay más de 20 millones de casos registrados de personas con sensibilidad al gluten, afirma Farías Bowlin.



Crece además el número de personas que presentan algún tipo de sintomatología tras consumir algún alimento con gluten o basar su alimentación en elementos de este tipo.



Asimismo, los casos de celiaquía, una enfermedad autoinmune en la cual es completamente intolerable la ingesta de gluten, también está al alza, apuntó.



El coach de salud manifestó además que mucho tiene qué ver con la industrialización de los granos, en donde las modificaciones genéticas, el híper procesamiento, y el exceso de uso de productos derivados del trigo en la producción de alimentos procesados es lo que está desatando tanta problemática con el consumo del gluten; es muy diferente el trigo que se procesaba entero, en molinos de piedra, al blanqueamiento y refinamiento industrial por el que pasa hoy día.



“Y si a todo lo anterior y a este nuevo procesamiento le sumas el consumo constante, se deriva en problemáticas y sintomatologías que pueden ir desde disfunción digestiva, déficit de atención, hasta problemas de infertilidad”, subrayó.



Habrá qué poner mayor énfasis en una de los indicadores más claros de que el gluten es un problema para el cuerpo, y esto tiene que ver con la manifestación de alergias y sintomatologías en la piel, a fin de cuentas el órgano más grande del cuerpo, un órgano que gran parte de lo que somatiza viene desde adentro, es decir, ciertas manifestaciones en la piel pueden indicar problemas desde el intestino o el hígado; o, en este caso, veamos cómo ciertas condiciones se ligan con el consumo de gluten:



Acné: El 80% de las personas entre 16 y 30 años manifestará de alguna manera acné, una condición que se acuña a cuestiones hormonales y que se cree bastante común, pero que está saliendo a la luz cómo justo el gluten puede ser uno de los principales causantes de su aparición.



Psoriasis y Eczema: Uno de los grandes problemas con el gluten es que es inflamatorio, y en el caso de estas condiciones, es justamente una inflamación incómoda que causa enrojecimiento, comezón y en veces deformación, y está ligado con el consumo de gluten.



Vitiligo: Incluso en casos tan específicos como el vitíligo o la despigmentación de la piel, se ha mostrado mejoría en ciertos casos estudiados donde se elimina el consumo del gluten y se empieza a repigmentar la persona.



Alergias: Hay una serie de alergias en general que se han ligado con el consumo de gluten, específicamente urticarias y reacciones alérgicas en la piel.



Así que el tema está en cada quién, auto observar el cuerpo y su reacción ante la ingesta del gluten, y puede que encuentres que un síntoma al cual no le encontrabas raíz esté ahí, en el consumo del mismo, y podrá ceder en el momento en que se suspenda.

Algunos problemas derivados del alto consumo de gluten:



Disfunción digestiva.



Nubosidad mental.



Incapacidad de concentración.



Dolores de cabeza.



Adormecimiento de las extremidades.



Déficit de atención.



Depresión y ansiedad.



Problemas de infertilidad e incapacidad de concebir.



Enfermedades autoinmunes.



Disfunción tiroidea



Alergias en la piel