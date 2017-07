¿Tu cuerpo cambia cuando encuentras el amor?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tener una relación puede tener efectos claros en tu estado mental, pero ¿sabías que también puede afectarte físicamente? No será tan obvio, pero hay diferentes formas en la que el cuerpo suele cambiar una vez que consigue una pareja estable.Liberación de oxitocinaMientras empiezas a tener una conexión con tu pareja, ciertas hormonas, como la oxitocina, toman un rol más importante. La oxitocina, o también conocida como la“hormona del amor,” ayuda a fortalecer los sentimientos de intimidad y cariño. También alivia el estrés, mejora la memoria, aumenta el libido ¡y más!Liberación de dopaminaEsta hormona es parcialmente responsable por la sensación de felicidad que experimentas con tu pareja. El neurotransmisor también es el responsable de crear una sensación de adicción hacia el otro, lo cual puede ser bueno… y malo a la vez.Incremento de ritmo cardíacoNotarás que tu corazón empezará a latir como loco, especialmente en los primeros meses o semanas de la relación. Y no es que estés más enamorada o no, sino que el simple hecho de sentir tan atracción provocará un aumento de adrenalina.Mayores niveles de testosteronaLos hombres típicamente tienen mayores niveles de testosterona que las mujeres, pero cuando estás en una relación, los niveles de testosterona bajan en los hombres, y suben en las mujeres. Se cree que esta sea una forma de la naturaleza de eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, aunque también puede ser resultado de un incremento de actividad sexual.Alivia el dolorEl amor es, en realidad, una droga, pues alivia el dolor. Según un estudio hecho en laUniversidad de Stanford, los sentimientos intensos y apasionados de amor pueden ofrecer efectos analgésicos muy similares a los medicamentos.Te distraes másEstar en una relación tiene sus ventajas, pero también puede distraerte. Y no es nada que no sepas, pero según distintas investigaciones, las personas enamoradas experimentan un amor tan apasionado e intenso que reduce su control cognitivo. Esto afecta su habilidad para concentrarse en tareas específicas.Mejor salud óseaSalir con alguien puede ofrecer mayor estabilidad personalidad que te ayudará a tomar decisiones más saludables, pero estar en una relación también puede mejorar tu salud ósea. Según investigaciones de Harvard, los matrimonios estables están relacionados con una mejor salud ósea. ¿Por qué? Justamente todavía no se sabe, pero se cree que las personas en una relación estable tienen menor susceptibilidad a condiciones crónicas.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/sexualidad-relaciones/cambia-cuerpo-al-encontrar-amor/