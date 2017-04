Tal vez no deberías dejar que tu perro te bese

(Tomada de la Red)

Los animales usan su hocico para explorar el mundo y pueden recolectar virus y bacterias.



Lo amas, lo sabemos y también pensamos que los perros son parte de nuestra familia, pero tal vez no deberías dejar que tu mascota lama tu cara o te de "besos". La razón es importante, además de entendible. Los perros usan su boca para descubrir el mundo; lamen a otros perros, el piso y lugares donde suelen habitar millones de gérmenes y bacterias peligrosas para la salud de los humanos.

ESTO TE PONDRÁ A PENSAR



De acuerdo a un estudio realizado por el American Kennel Club, uno de cada cuatro perros ha comido heces fecales al menos una vez en su vida y uno de cada seis lo hace de manera frecuente.

No es nuevo y está comprobado que dentro de las heces fecales se esconden bacterias que pueden resultar particularmente peligrosos.

Quizá dejes que tu perro te lama la cara bajo la creencia de que su boca es, incluso, más limpia que la de de los humanos por que ellos lamen sus propias heridas, pero esa "leyenda" es altamente cuestionable. Investigadores de Sarah Lawrence, una importante Universidad privada en Bronxville, Nueva York, hallaron que los perros lamen sus heridas sólo para remover la piel muerta.



¿QUÉ ENFERMEDAD PUEDEN TRANSMITIRTE LOS PERROS?



Lombrices.

Una de las más comunes es la llamada Toxocara canis, que puede causar neumonía, ceguera permanente si estas se alojan en los ojos. Los perros pueden ser portadores de estos "gusanos" sin tener mayor daño, pero cuando estos llegan a los humanos se tornan peligrosos.

Que no laman tus heridas.

Si un perro lame tus heridas puede infectarla con un agente patógeno que desarrollará celullitis (no la inflamación del tejido) una infección que se propaga a través de la piel y tornarse peligrosa.

Es importante aclara que un perro te podría enfermar siempre y cuando el animal tenga un virus, bacteria o parásito en su cuerpo o cuando lamen otra cosa que no sea piel sana y sin heridas. Además, la probabilidad de enfermarte aumenta cuando la lengua toca los ojos, nariz y boca.



Fuente:https://www.debate.com.mx/salud/Tal-vez-no-deberias-dejar-que-tu-perro-te-bese-20170423-0137.html