Elimina las bacterias de los cepillos de dientes

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todas conocemos cual es la higiene apropiada para mantener nuestros dientes sanos, cepillarnos al menos tres veces al día, usar hilo y enjuague bucal, etc. pero sabías que unos de los productos que acumula más bacterias son los cepillos dentales



Pues como lo lees en el suelen quedar residuos de comida microscópicos y estos suelen degradarse y contaminan las cerdas del cepillo de dientes. No salgas corriendo a botarlo, esto tiene solución, toma nota.



1.- VINAGRE DE MANZANA



Una vez a la semana toma un vaso y llénalo con vinagre de manzana, sumerge las cerdas del cepillo por 20 minutos y enjuaga con agua.



2.- BICARBONATO DE SODIO Y AGUA



Disuelve una cucharadita de bicarbonato de sodio junto con una de agua. Revuelve hasta formar una pasta y aplícala en tu cepillo de dientes. Déjala actuar por 10 minutos y enjuaga con abundante agua. El agua puede ser sustituida por alcohol y este procedimiento puedes hacerlo una vez cada 10 días.



3.- AGUA HIRVIENDO



Si acaso no dispones de ninguno de estos productos caseros, toma un poco de agua caliente (hervida) y arroja sobre la zona de las cerdas del cepillo dental. Esto lo puedes hacer 1 vez por semana o cada 4 días.



Otras medidas de higiene para tu boca son:



Cambiar el cepillo cada tres meses

Escoge cepillos de marcas reconocidas y debidamente probados, para evitar daños en tus encías

Utiliza enjuague bucal con regularidad



