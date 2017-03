Hábitos que te ayudarán a regular tu apetito

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Comer es definitivamente uno de los placeres de la vida. Creo que casi todos estamos de acuerdo con esta afirmación. Es que mucho de lo que comemos nos entra por lo ojos: esa pizza apetitosa, esas papas fritas crujientes y aquel muffin chocolatoso son solo algunos de los ejemplos de ese tipo de alimentos que nos hacen perder el freno a la hora de comer.



Y si bien podemos darnos un gusto de vez en cuando, lo cierto es que una alimentación basada en comida poco saludable puede generar desequilibrios tanto en nuestra salud física como mental. No luches más contra la comida, mejor pon en práctica estos 5 hábitos probados que te ayudarán a regular tu apetito de forma efectiva y equilibrada.



1# Descansa



Muchas de las personas a quienes les cuesta regular su apetito ponen demasiado énfasis en lo que comen y en lo que no pero dejan de lado un aspecto fundamental para lograrlo: el descanso. Dormir poco (menos de 7 horas cada noche) hace que tengas más hambre y te predispone a caer en la tentación de los antojos. Además de afectar la forma en la que comes, un mal descanso tiene otras consecuencias negativas: mayores riesgos de sufrir diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y depresión. Como ves, dormir bien es fundamental no solo para controlar tu apetito, sino también para lograr una salud fuerte y equilibrada.



2# Come de manera regular



Quizás seas una persona a la que no le guste que le marquen horarios y menos si se trata de las comidas. También puede que vivas un vida agitada y que por tu trabajo y los quehaceres diarios hayas descartado la posibilidad de comer a horas fijas. Pues bien, si quieres regular tu apetito lo que precisas es justamente regularidad.



Comienza por un buen desayuno en el que incluyas frutas y algún tipo de proteína, luego es importante que comas cada 3 ó 4 horas siempre porciones moderadas. Considera incorporar a tu dieta verduras de hojas verdes, frutas de estación, cereales de grano entero y grasas de origen vegetal como la palta y los frutos secos.



3# Diviértete haciendo ejercicio



Muchas personas se anotan en gimnasios con el fin de quemar calorías y mejorar su aspecto de su físico. Pero cuando asisten a las clases no se divierten, no disfrutan de ese tiempo haciendo ejercicio sino que lo viven como un sacrificio. Y, en general, cuando vuelven a su casa tienen tanta hambre que terminan comiendo más calorías de las que gastaron. Como puedes ver, este hábito no solo no reduce el peso sino que tiende a aumentarlo.



Entonces, si lo que buscas es regular tu apetito encuentra una forma de moverte que de verdad te divierta. Puede ser tango, zumba, skate, patines o cualquier actividad que disfrutes realizar. Así que activa tu energía y evita el indeseado efecto rebote.



4# Bebe más agua



No es ningún secreto que el agua te hace sentir más satisfecho. De hecho, algunos estudios científicos demuestran que la cantidad suficiente de agua por día reduce el apetito. Para disfrutar de los beneficios que aporta esta bebida fantástica tienes que consumirla de forma regular. No hace falta que tomes 3 litros por día, simplemente toma cada vez que sientas sed y no lo dejes para más tarde. Si no te agrada el gusto del agua sola puedes agregarle trozos de fruta como naranja o manzana y alguna especia como la canela.



5# Libérate del estrés



Me atrevería a decir que el estrés es la causa número uno de las dietas desequilibradas. En este sentido, es importante tomar conciencia de ese patrón en el que se encuentran muchas personas. Existen diversas disciplinas que pueden ayudarte a reducir el estrés y vivir una vida más serena. Puedes, por ejemplo, explorar tu costado artístico y animarte a pintar, dibujar o hacer música o inclinarte por desarrollar un aspecto más espiritual con yoga o mindfulness. Estos caminos pueden ayudarte a regular las emociones y, en consecuencia, controlar tu apetito de forma mesurada y respetuosa contigo mismo.



Siguiendo estos consejos de seguro empezarás a tener un control mayor de tus hábitos alimenticios. Espero realmente que puedas ponerlos en práctica y sentir los resultados en tu cuerpo y en tu mente.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/178153/estos-5-habitos-saludables-regulan-tu-apetito-de-forma-efectiva-y-natural