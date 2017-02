¿Por qué los gatos se asean con tanta frecuencia?

(Tomada de la Red)

Los felinos pueden pasar horas acicalándose. Es común creer que sólo se trata de un método de higiene, pero este proceso tiene el fin de incorporar vitaminas, estabilizar la temperatura corporal y estimular el flujo sanguíneo.



Quienes poseen la suerte de tener un felino en el hogar no puede dejar de notar la cantidad de tiempo que pasan acicalándose. Casi el 50 por ciento de las horas que se encuentran en vigilia están higienizándose. Los dueño simplemente creen que se trata de un comportamiento normal de higiene, pero la verdad es más sorprendente.



La doctora McManis explica en un artículo de the daily cat las diferentes propiedades que ofrece esta actividad:



Aunque resulte sorprendente, lamerse cumple una función instintiva básica como es la protección ante depredadores. El olor corporal es el medio por el cual el reino animal reconoce una presa determinada. Por lo tanto, al acicalarse el felino lo que intenta hacer es neutralizar ese olor para lograr no ser atacado. Este resulta ser claro ejemplo de que los instintos siguen presentes en todo momento pese a ser durante años una mascota domestica.



Es común notar casi una obsesión con la limpieza extrema de las patas. La saliva en los gatos cumple también otro rol fundamental, mantener estable la temperatura corporal. Por el contrario, los perros regulan su temperatura mediante el jadeo.



Además de ser un método de relajación, cumple un papel fundamental en la estimulación del flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. La composición de su lengua es sumamente particular y es posible notar su aspereza y rigidez. Esto se debe a que se encuentra recubierta de pelos minúsculos que la hacen sumamente especial para mejorar la circulación con cada aseo.



Muchos estudios afirman que la saliva del gato tiene propiedades que la convierten en un antibiótico natural. El instinto también juega un papel fundamental en este proceso, lamerse las heridas asegura que una infección no afecte su salud y es normal que intente hacerlo cada vez que sufra algún tipo de lesión.



Sin duda su lugares preferidos para descansar son bajo el rayo del sol. Tanto en invierno como en verano se los puede ver disfrutar de ese momento durante horas. El doctor Romero asegura en un estudio que esta exposición a los rayos ultravioletas tapizan como un manto farmacológico al cuerpo del felino de la tan necesaria vitamina D.



