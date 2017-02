MASCOTAS: Consejos para acabar con las garrapatas de tu perro

(Tomada de la Red)

Las garrapatas que atacan al can son más peligrosas en verano, cuando las temperaturas son más elevadas.



Las garrapatas son transmisores de enfermedades que representan una amenaza para la vida de los animales y de los humanos. Transmiten enfermedades infecciosas graves como la "bebesiosis" o "piroplasmosis", y la enfermedad de "Lyme" y todas ellas se pueden transmitir también a los humanos.



Las garrapatas en los perros pueden ser difíciles de detectar y los síntomas pueden no detectarse inmediatamente, pueden presentarse síntomas hasta 7 días, 21 días o más después de una picadura de garrapata, así que cuidado con tu perro.



A continuación sepa qué hacer para alejar, evitar y eliminar las garrapatas de su mascota.



1. El baño



La primera pauta para alejar a las garrapatas del perro es el baño, la higiene con agua y jabón líquido especial para canes es una de las claves para prevenir las garrapatas.



En caso de que su mascota es cachorro, debe ser llevado al veterinario, a fin de que expertos puedan realizar un baño medicamentado especial para combatir las garrapatas.



2. Productos medicamentados



Los productos de desparasitación externa permiten distanciar a las garrapatas y proteger al can. Los métodos de lucha contra las garrapatas en perros son numerosos: desde los clásicos collares y pipetas de aplicación subcutánea hasta los aerosoles, que se pulverizan sobre el pelo del amigo de cuatro patas, con acción inmediata.



Los cachorros, sin embargo, pueden ser aún demasiado sensibles para soportar la acción de estos productos. Algunos de los antiparasitarios no pueden ser utilizados en cachorros de menos de tres meses. El veterinario podrá aconsejar cuál es el mejor y qué hacer en cada caso.



3. Curar la herida del perro



La garrapata muerde, por lo que causa heridas en la piel de su mascota. Por ello, tras eliminar el parásito, hay que curar la herida del perro con detenimiento.



El primer paso consiste en limpiar la zona afectada por la garrapata, con jabón y agua templada. Después, habrá que desinfectar el corte con antiséptico de yodo, reducido antes con una proporción similar de agua, mezclada con ayuda de un bote cerrado que se agite.



El siguiente paso es dejar airear la herida causada por la garrapata en la piel del perro, con cuidado de que el animal no tenga acceso a ella. En los casos de mayor gravedad, puede ser útil recurrir a un collar isabelino.



Fuente:http://www.radionacional.com.pe/informa/locales/mascotas-consejos-para-acabar-con-las-garrapatas-de-tu-perro