Las dos caras del aluminio

GUADALAJARA, Jalisco(Agencia Reforma)

El papel aluminio, también conocido como papel albal, es un material recurrente en las cocinas de hogares y restaurantes para conservar los alimentos o para cocinarlos mejor.



Existen dudas sobre si su uso puede ser perjudicial o no, en estas líneas no hallarás una respuesta final, pero sí un par de opiniones que te pondrán a pensar si decides usarlo o no:



VERSIÓN A



“El papel aluminio no migra a los alimentos incluso a muy altas temperaturas ya que está hecho para eso”, apunta la doctora Alma Martínez Preciado, responsable del Laboratorio de Ingeniería y Biotecnología de los Alimentos de la Universidad de Guadalajara. Martínez comenta que lo primero que se debe precisar son los dos lados que tiene el papel, uno brillante y otro opaco.



Explica que por el opaco se deben envolver los alimentos al tener un recubrimiento que protege del contacto directo con el aluminio. “Los únicos casos en los que podría migrar es cuando se reutiliza. Hay personas que lavan el papel y le dan un segundo uso, pero el aluminio se desgasta”, destaca. Por ello, recomienda que se utilice una sola vez y dicta que la forma correcta de desecharlo es separarlo con la basura inorgánica, ya que de no hacerlo hay afectaciones al medio ambiente.



VERSIÓN B



La opinión experta se divide ya que especialistas como la doctora Gabriela Macedo Ojeda, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Guadalajara, contrapone que el papel aluminio sí puede ocasionar un daño cuando se utiliza para cocinar.



“El cuerpo humano tiene la capacidad de metabolizar este metal en pequeñas cantidades, pero al excederlas es cuando se pone en riesgo la salud”, sostiene Macedo Ojeda, quien recuerda la presencia del aluminio en otros productos que ingerimos y que es la suma de todo lo que ocasiona afectaciones.



Esta segunda postura menciona que al comparar las transferencias del papel aluminio con otros utensilios del mismo material es 10 veces mayor con el papel, y recuerda la importancia de curar ollas y sartenes.



PUNTOS COMUNES



Dos puntos en los que ambas especialistas coinciden es que podría haber transferencia de partículas de aluminio con alimentos ácidos como el jugo de limón o de tomate, donde la recomendación es simplemente evitar el uso del papel.



Y segundo, apuntan que una alternativa viable al uso del papel aluminio son los refractarios de vidrio o cerámica, al ser recipientes que transmiten el calor de forma adecuada.



EN MUCHOS LADOS



Lo cierto es que el aluminio es el metal con mayor presencia en la corteza terrestre y está de manera natural en vegetales, aire y agua potable. Además de productos de consumo como antiácidos, astringentes y aditivos para alimentos en la harina, polvo para hornear y colorantes, entre otros.



La Agencia de Protección Ambiental publicó una reseña toxicológica en la que indica que una persona adulta promedio consume aproximadamente 7 a 9 miligramos de aluminio al día en los alimentos, los cuales se eliminan rápidamente a través de las heces y orina.



Aunque el documento no menciona al papel aluminio en concreto, sí contempla que la ingesta constante de alimentos procesados o cocinar frecuentemente alimentos ácidos en ollas de aluminio pueden exponer a una persona a niveles de aluminio más altos que a aquellas que evitan los alimentos industrializados u optan por materiales como el acero inoxidable o vidrio. Concluye que estos niveles de aluminio no representan peligro alguno a la salud.