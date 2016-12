La curiosa vida sexual del animal más extraño

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si alguna vez existiera un ataque radioactivo, el ser vivo que sobreviviría serían el tardígrado, un ser microscópico de apenas 0.5 mm descubierto en el siglo XVIII y bautizado como «oso de agua» debido a la posición que adquiere cuando levanta sus patitas.



El tardígrado no solo soporta el vacío del espacio o temperaturas de hasta 150º C, sino que también es un ser de lo más peculiar en lo referente a «asuntos de alcoba». Conoce la curiosa vida sexual de los tardígrados, el animal más extraño que existe.



Osos de agua, los microorganismos más resistentes que existen



El tardígrado es uno de los seres vivo más fascinantes del planeta. Un microorganismo que apenas alcanza el milímetro de tamaño y que se sostiene sobre ocho patas pobladas a su vez de hasta ocho pezuñas, atributos que en su momento llevó al zoólogo alemán Johann August Ephraim Goeze a llamarlo «oso de agua» tras descubrirlo en 1773, siendo el italiano Lazzaro Spallanzani quien se referiría a ellos como tardígrados —por su lentitud al andar— cuatro años después.



Desde entonces se ha demostrado que el tardígrado es el animal más resistente del planeta por varios motivos: puede soportar temperaturas de entre -200º C y 150º C, vivir perfectamente sin agua durante décadas, soportar 100 veces más la radiación que el ser humano y reproducirse en el espacio exterior, tal y como demostró un experimento llevado a cabo por la sonda espacial rusa Foton M3 en 2007.



Sin embargo, aún faltaba determinar un aspecto: la vida sexual de esta criatura dividida en 900 especies repartidas por los diferentes ecosistemas de todo el mundo.



Recientemente, un equipo de expertos del Museo de Historia Natural de Frankfurt ha publicado un estudio en la revista Zoological Journal que desvela los entresijos de la vida sexual de estos microorganismos. Y el resultado es cuanto menos asombroso.



El video que puede verse más abajo muestra al macho expulsar su semen en lo que parece ser una apertura similar al ano y en cuyas profundidades también yacen los huevos. La hembra se desprende de los huevos al mudar, expulsando la piel más externa que los envuelve al exterior.



Este proceso tiene lugar una hora después de la estimulación entre macho y hembra, propiciado por el agente masculino. De esta forma, el macho eyacula en la piel externa de la hembra, donde están los propios huevos, momento representado en el video.



Una prueba que confirmaría que la fertilización de los tardígrados se realiza en el exterior, si bien los expertos aún no han determinado cómo el semen llega a los huevos, pero sí que aquellas crías sometidas a 20º C crecen más rápido que las nacidas a 12º C.



Además, el macho puede llegar a eyacular en varias ocasiones en una sola hora, lo cual confirma de nuevo una resistencia que nosotros, los humanos, apenas podríamos alcanzar. La curiosa vida sexual de los tardígrados confirma las peculiaridades de una naturaleza que podría sobrevivir a una noche de pasión desmedida o a un ataque radioactivo mejor que nosotros.



¿Qué te ha parecido la ardiente vida sexual de los tardígrados?



