Mascotas: Cuál debes elegir si vives en un departamento pequeño

LIMA, Perú(Tomada de la Red)

Si usted quiere adoptar o comprar una mascota , seguramente la etapa más difícil no será qué nombre ponerle a su nuevo amigo, sino elegir que tipo de mascota es el más apropiado sobretodo si de espacio se trata.



Estas son las mascotas recomendadas para tener en espacios pequeños:



1. Peces de agua dulce: Si sufre de alergias un pez podría ser la mejor decisión, además son de bajo costo. Una de las mayores ventajas es que se adaptan con facilidad a las peceras pequeñas y por lo general no requieren cuidados excesivos, pero si debe tener en cuenta una alimentación regulada y la debida limpieza del agua.



Dependiendo de la especie que escoja deberá cuidar la temperatura del agua, procurar una alimentación suficiente pero no abundante y, aunque no necesitan visitar al veterinario, eso no quiere decir que no consuman vitaminas y otros medicamentos para mantenerse sanos, por eso siempre es mejor asearse con expertos.



2. Hámster: Estos pequeños roedores suelen ser animales muy sociables y dóciles, existen muchos tipos de hábitat disponibles para estos pequeños que son fáciles de adaptar a un apartamento porque no ocupan mucho espacio.



Los hamsters son económicos y fáciles de mantener, muy activos y un poco nerviosos, pero es necesario ganarse su confianza para evitar mordiscos, fuera de eso son tiernos y están dispuestos a recibir mucho amor.



Es importante que tenga en cuenta que la jaula donde lo va a poner debe tener agua y un juguete para correr además deberá adaptarle un nido, que tenga por piso una viruta especial para que hagan sus necesidades.



3. Gatos: En todas las razas, estos pequeños peludos son ideales para apartamentos. La única necesidad que tienen es una caja de arena y algunos juguetes como rascaderas para que no dañen su muebles o cortinas.



El tamaño y su independencia los convierte en la perfecta compañía para quienes disfrutan de los animales pero no de la sumisión. Se limpian solos, por lo que no consumen demasiado tiempo de su rutina.



Son muy independientes y no necesitan que jueguen con ellos a toda hora, sin embargo necesitan mucho cariño, atención y visitas regulares al veterinario para mantenerse sanos.



4. Perros: Siempre han sido considerados como el mejor amigo del hombre, son animales de compañía y fáciles de domesticar dependiendo de la especie.



Las razas pequeñas son la mejor opción para espacios pequeños como un apartamento. Se recomiendan: chihuahua, poodle, schnauzer, pug, cain terrier y yorshire.



Lo verdaderamente importante es que un perro a diferencia de otras mascotas sí requieren tiempo suficiente en su agenda para sacarlos a pasear, higienizar y entrenarlo.



5. Loros: Estas aves no necesitan demasiado espacio, las jaulas vienen en diversos tamaños, sin embargo debe tener en cuenta que necesitan estirar las alas por lo que al momento de comprarla tenga en cuanta el tamaño del ave.



Hay que recordar que las aves no son animales que puedan domesticarse, sin embargo sus cuidados no van más allá de una buena alimentación, agua limpia para beber, algo para jugar y la limpieza de su jaula.



Fuente: https://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-mascotas-cual-debes-elegir-si-vives-departamento-pequeno-46170