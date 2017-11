Cómo preparar el ambiente de una lagartija gecko

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Gracias a que muchas personas han decidido tener a este pequeño reptil como compañero fiel, su nombre se ha popularizado, ocasionando un aumento de la demanda en las tiendas de mascotas.



Los geckos leopardo suelen ser la primera mascota de muchos niños, por lo que es necesario que como adulto te informes muy bien acerca de cuáles son los recaudos que tú y tu hijo necesitan tomar para que este animal se desarrolle con normalidad.



La primera de las cosas que debes saber es cómo ambientar su nueva casa y por esa razón te presentamos aquí los objetos que no pueden faltar dentro de su pequeña guarida.



Paso 1: Compra una pecera



Si creías que podrías tener a tu mascota en cualquier sitio estabas en un gran error, puesto que estos reptiles necesitan vivir dentro de un ambiente con las comodidades adecuadas.



Para poder satisfacer sus necesidades habitacionales, lo primero que debes hacer es adquirir una pecera de hasta 20 galones con cubierta protectora en cualquier terrario, acuario o vivero. Recuerda que en un recipiente de este tamaño puedes albergar hasta tres geckos, preferentemente un macho y dos hembras.



Paso 2: Cubre el fondo con material sólido



Es muy importante que cubras el suelo de la pecera con un material sólido, como pueden serlo las baldosas para reptiles o el césped artificial. Del mismo modo, también puedes usar papel de toalla o periódicos, pero deberás cambiarlos regularmente ya que tienden a romperse.



Procura no utilizar arena ni virutas de madera ya que los geckos tienen por costumbre comerse esta clase de materiales y eso puede dañar gravemente su sistema digestivo.



Paso 3: Calienta su espacio



Un dato que debes tener muy presente si quieres que tu gecko sobreviva largos años sin ninguna clase de problemas es el de su temperatura atmosférica. Estos animales no podrían desarrollarse plenamente a temperatura ambiente, por lo que deberás generar un clima adecuado para ellos.



Para ello, sólo tienes que colocar una almohadilla térmica para peceras de reptiles y ajustarla entre los 23 y los 26 grados Celsius. De vez en cuando, es conveniente que coloques un termómetro para ver si todo está en orden.



Paso 4: Prepara un área caliente



Dentro de su microambiente, el gecko necesitará contar con un área de mayor calor para digerir su comida de manera apropiada. Tan sólo tienes que colocar una lámpara infrarroja a una temperatura de entre 29 y 32 grados Celsius.



Evita utilizar luces de color blanco ya que pueden perturbar los hábitos de sueño de tu mascota. Asimismo, tampoco dejes que la temperatura de la lámpara supere los 34 grados.



Paso 5: Proporciónale una iluminación moderada



Por último, un pequeño detalle sobre los geckos leopardo es que suelen ser animales que prefieren la iluminación natural del amanecer, por lo que sería recomendable que utilizaras una bombilla de pocos watts para alumbrar su pequeño hogar.



Si sigues estos pasos lograrás convertir la pecera de tu gecko en un pequeño paraíso.



Fuente: http://www.mascotadomestica.com/articulos-sobre-animales/como-preparar-el-ambiente-de-una-lagartija-gecko.html