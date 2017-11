Conoce al Gato Manx, cuidados, comportamiento y características

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El Gato Manx se caracteriza especialmente por no tener cola, y en el caso de tenerla, no suele ser muy larga, incluso no supera los 3 cm. Este gato es muy inteligente, tolerante con otras mascotas, e incluso con los niños. En este artículo encontrarás más características sobre el Manx.



El Gato Manx es una raza de gato doméstico originaria de las Islas Británicas, Isla de Man. Su nombre se dio debido a la Isla en inglés: Manx que significa Manés en español. Este gato se caracteriza especialmente por no tener cola, y en el caso de tenerla, no suele ser muy larga, incluso no supera los 3 cm.



La cola de este gato es una de sus características más especiales y notorias, ya que no tiene una cola de longitud normal, como la de otras razas de gatos. La cola el Gato Manx puede ser regularmente corta, incluso puede hasta no tener cola o tener unas pocas vértebras en ella.



Su cola puede estar clasificada en:



Rumpy: cuando carece de cola.

Riser o Rumpy Riser: cuando la cola tiene tres vértebras coccégenas.

Stumpy: cuando la cola tiene algunas vértebras móviles.

Longy: Cola larga, pero sin la longitud de la cola de un gato normal.

Tailed: Con cola de la longitud de un gato normal.

Esta particular característica del Gato Manx se debe a un proceso genético. Por ello, esta raza suele ser muy aclamada en países asiáticos.



Salud del Gato Manx



El Gato Manx suele ser un raza muy saludable. Sin embargo, es importante que sea vigilado el desarrollo de la columna vertebral del gato, debido a la tendencia a tener problemas en su formación.



Debido a la mutación que provoca la falta de cola, el Gato Manx puede sufrir trastornos en la columna, como una enfermedad que se denomina “Síndrome de la Isla Man”.



Los gatos nacidos con la malformación ya mencionada, sobreviven pero con el paso del tiempo desarrollan dolencias relacionadas con la mutación como espina bífida, y trastornos en las vertebras e incluso en la zona pélvica. Esta malformación también termina afectando órganos internos, lo que ocasionará incontinencia, problemas digestivos, estreñimiento, hidrocefalia, entre otros.



Es recomendable llevar un control de tu Manx, acudiendo al veterinario desde cachorro para detectar a tiempo cualquier tipo de problemas.



Cepillar su pelaje una vez por semana para eliminar el pelo muerto.

No es necesario constantes baños. Sólo será necesario cuando realmente este demasiado sucio.

No sobrealimentarlo debido a que sube de peso con facilidad.

Ejercitarlo constantemente ya que suele ser un gato bastante activo.

Llevar un control veterinario y mantener al día sus vacunas.

Variedad de pelo largo

Existe una variedad del Gato Manx de pelo largo llamada Cimryc

Comportamiento del Gato Manx



El Gato Manx es muy inteligente, tolerante con otras mascotas, e incluso con los niños. También tiende a formar un fuerte vínculo emocional y amoroso con su familia.



Este gato tiene cualidades de cazador, por lo que no seria raro verlo en algún momento cazando algún animalito. El Gato Manx suele adaptarse muy bien a diversos ambientes y le encanta llamar la atención de sus familiares. En general, es la mascota ideal para cualquier familia.



Este gato tiende a formar un fuerte vínculo emocional y amoroso con su familia.





Fuente: https://notasdemascotas.com/gato-manx/