Los países más impuntuales y puntuales

En este mundo hay dos tipos de personas: los que siempre llegan tarde a todos lados y los que son la puntualidad andando. Pero ya puedes dejar de culparte a ti mismo y decir que todo se debe a tu nacionalidad…Básicamente nos referimos a que el planeta se puede dividir en dos tipos de países, los puntuales y los impuntuales. Y es que hay sitios en los que llegar tarde es una falta de respeto, pero hay otros que de plano no conocen la vergüenza.Así que la próxima vez que llegues tarde a algún lugar, podrías dejar de dar las típicas excusas de “el metro venía muy lento” o “encontré tránsito pesado en Periférico”, tal vez simplemente puedas echarle la culpa a tu país de origen.Lo que hay que tomar en cuenta es que la puntualidad refleja el interés de una persona, es decir, si haces esperar a alguien das a entender que no te importa la cita o aquellos con quienes te vayas a encontrar.Checa nuestra galería para saber cuáles son los países donde el tiempo de los demás es oro, y aquellos en los que parece no valer nada…Corea del Sur - PuntualSi visitas este país, debes saber que ahí la puntualidad es muy apreciada. Te advertimos que si llegas tarde, será tomado como una falta de respetoJapón - PuntualEs curioso, pero en las estaciones del Metro, si el tren se retrasa un minuto, los usuarios comienzan a impacientarse. Esta es solo una pequeña muestra de lo importante que es para ellos la puntualidad.Alemania - PuntualPara los alemanes, la puntualidad equivale a llegar 10 minutos antes de la cita, así si visitas ese país, no debes salir con el tiempo justo.India - PuntualAquí el caso es muy curioso porque, por un lado, aprecian mucho la puntualidad, pero no siempre es recíproco. Hay hindúes que no se caracterizan precisamente por llegar siempre a tiempo. (Rusia - PuntualPara los rusos, la puntualidad no es una virtud… ¡Ah! Pero si eres extranjero ni se te ocurra llegar tarde, porque para ellos sería una falta de respeto.Malasia - ImpuntualSi un habitante de este país te dice que llegará 5 minutos tarde, eso significa que llegará con una hora de retraso. Aquí, la impuntualidad no está mal vista, de hecho, si te demoras ni siquiera tienes que disculparte.México - ImpuntualEn nuestro país no está mal visto que alguien llegue media hora tarde a una reunión. De hecho, suelen citar 30 minutos antes para que los convocados lleguen puntuales a la cita, pero ni así lo logran.Nigeria - ImpuntualAquí tampoco son tan cuidadosos con la puntualidad. Por ejemplo, si se realiza una cita a las 2 de la tarde, en realidad la reunión puede comenzar en cualquier momento entre las 2 y 3 de la tarde.Marruecos - ImpuntualAquí de plano se pasan… Te pueden hacer esperar desde una hora ¡hasta un día entero!Arabia Saudi - ImpuntualAquí la puntualidad carece de importancia. Casi siempre, la gente llega media hora tarde a las reuniones. Aunque debes saber que mirar el reloj durante una cita se considera como un gesto de poca cortesía.FUENTE: De10.com.mx