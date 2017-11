Un hombre también debe cuidarse

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los hombres también deben y quieren cuidar su piel haciendo uso de cremas hidratantes y antiedad, de la depilación corporal, del uso de protectores solares, etc.



Algo que incluso las mujeres agradecemos mucho, ya que día con día son más los hombres que apuestan por el cuidado personal, por las cremas antiedad y por usar productos específicos para su tipo de piel tanto del rostro como del cuerpo.



Si eres de los que aún sigue pensando que el cuidado de la piel es un tema exclusivamente femenino, debes tener en cuenta que el autocuidado y el bienestar no es un tema de género sino de autoestima y amor propio y por ello una rutina de belleza masculina también es muy importante, ya no lo es todo el uso de productos de limpieza como jabón, shampoo, desodorante y loción.



Aunado a lo anterior, hoy en día la historia para los hombres es otra gracias al avance de la industria cosmética, pues muchas marcas han creado líneas masculinas especiales para protección solar, hidratación y la regeneración cutánea de tu piel, así como cremas que evitan el envejecimiento prematuro y les ayudan a mantener un aspecto joven, terso y vigoroso.



La piel masculina es diferente a la femenina, pues es más gruesa, más resistente y tiende a ser más grasa debido a las hormonas; estos factores hacen que los cuidados y hábitos diarios que los hombres deben de tener sean diferentes a los de las mujeres.



A pesar de tener una piel más resistente, los hombres no están exentos de experimentar los efectos adversos del estrés, el tabaco, el licor, las trasnochadas, alimentación no balanceada, sedentarismo, afeitado, cansancio y los factores climáticos que van deteriorando la piel y causando envejecimiento.



Hoy los hombres pueden combatir estos estragos a través de líneas novedosas y prácticas cotidianas que te ayudarán a mantener tu piel joven y con vigor, solo debes poner en práctica los siguientes consejos:



Siempre utiliza un “after shave” (producto para después del afeitado) que ayude a hidratar y refrescar tu piel.



Si eres un hombre mayor de 30 años, prueba las cremas para contorno de ojos que ayudan a controlar el envejecimiento prematuro, la aparición de bolsas y de ojeras. Este tipo de producto se aplica generalmente en las noches después de limpiar tu rostro.



Usa protector solar libre de grasas todas las mañanas, ya que la exposición al sol puede dejar marcas en la piel como manchas y arrugas.



Prueba el uso de cremas especializadas para ayudar a tensar y reafirmar la piel de todo el cuerpo; el colágeno en la crema no es exclusivo para las mujeres.



Si tu piel es grasa, usa un limpiador en gel especial para este tipo de piel y que sea apto para el pH masculino.



Si tu piel es seca busca una línea de productos especial para ella que contenga crema limpiadora, tónico y un hidratante que ayuda a mejorar su elasticidad.



Las lociones tónicas ayudan a controlar el nivel de grasa sin deshidratar la piel, son una muy buena opción para mantener una piel limpia y suave.



En general, los productos de última generación en el cuidado de la piel masculina están preparados a base de ácidos grasos omega, que ayudan a reparar la piel y son antiinflamatorios naturales; de vitamina A y C, que ayudan a mantener la piel firme, hidratada y descansada; y de exfoliantes donde algunos pueden contener ácido glicólico que ayuda en la regeneración del tejido celular.



La piel masculina requiere de cuidados y productos específicos, las marcas comprometidas con tu bienestar lo saben y por esos han diseñado productos especializados para ti, cuida tu piel y cuida tu bienestar.