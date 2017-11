Lo que pasa si no te bañas en 2 días

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Llegas tarde a casa, cansada, harta de la vida y te preguntas: "¿En verdad me urge bañarme?".



no lo quieres admitir, pero es posible que te saltes uno que otro regaderazo para terminar ciertas cosas o simplemente para dormir una media hora más. De repente, y sin darte cuenta, la última vez que te bañaste… ¡fue hace dos días!



Saltarte un baño no hace daño. Al final del día puedes ponerte perfume para "disfrazar" un poco el mal olor, pero de ahí en fuera, no pasa gran cosa. Sin embargo, sólo porque no sea malo para la salud, no quiere decir que debas hacerlo seguido.



No puedes contener malas bacterias



Nuestro cuerpo tiene buenas y malas bacterias. Las buenas bacterias se ven beneficiadas con el agua y el jabón. Al fortalecer las buenas bacterias, el cuerpo es capaz de eliminar las malas del organismo.



Puedes resfriarte



Si se quedan las malas bacterias en tu cuerpo, pueden entrar a tu nariz, boca y ojos, provocando una infección. Al bañarte, limpias esos gérmenes con los que entras en contacto durante el día, incluyendo aquellos que podrían enfermarte. Sin embargo, si tardas varios días en bañarte, al menos deberías lavarte las manos.



Acné



Cuando no te bañas con regularidad, tu piel se vuelve grasosa y salada (gracias al sudor) así que te vuelves propensa a desarrollar granos y acné.



Puedes liberar hasta 30 malos olores



Esto seguro no lo sabes, pero el olor corporal no es causado por el sudor, sino que en realidad es el resultado de los gases que desprenden las bacterias al consumir proteínas y ácidos grasos.



Cuando evitas la ducha por un par de días, tu cuerpo puede liberar hasta 30 malos olores.



Por el bien de tu salud mental, es importante bañarse lo suficiente como para mantener un buen olor corporal.



Resequedad en la piel



Si sufres de condiciones en la piel como eccema, bañarse regularmente puede ayudarte a llevar un control. Evitar el baño por unos días puede empeorar las cosas. De hecho, se recomienda a las personas con eccema que se bañen una vez al día para reemplazar la humedad en la piel. Pero lo ideal es bañarse poco tiempo y con agua tibia.