El hotel más sexy de Cancún

CANCÚN, Quintana Roo(Agencias)

La regla principal: "No es no". Mucho cuidado si alguien del staff te sorprende fotografiando o filmando a un huésped sin su consentimiento. Tus vacaciones eróticas en el hotel Temptation podrían terminar inmediatamente.



Y no es para menos, en el resort está permitido asolearse en topless. Pero, esta no es la única razón: todos los días se organizan actividades realmente sensuales, desde bailes, cenas, hasta fiestas temáticas donde puedes echar rienda suelta a tu pasión.



Erotismo con respeto



Para entrar a este resort debes ser mayor de 21 años, aunque debemos reconocer que la mayoría de los huéspedes van más allá de ese rango.

No te sorprendas si ves hombres y mujeres que rebasan los 70 años paseándose en diminutos trajes de baño. Es más, son ellos los que, sin pena, participan en los bailes nocturnos de strippers y portan las pijamas más coquetas.



La sexy pool, cuyo fondo muestra la imagen de una mujer desnuda, es el epicentro para socializar y jugar. Dependiendo del día, puede haber un desfile de modas o una fiesta de espuma.



En ocasiones, la "temperatura" se eleva a tal grado que el staff invita a salir de la alberca a los huéspedes traviesos, para que continúen el contacto físico en su habitación.



No te preocupes si olvidaste en casa algún "juguetito" o tu método anticonceptivo y de protección sexual, el hotel cuenta con sex shop.



Para los que huyen de las masas, está la quiet pool, ambientada con música lounge y servicio de mayordomo.



Platillos afrodisíacos



El placer gastronómico está distribuido en siete restaurantes, donde se representan las 15 cocinas más representativas del mundo, como la asiática, italiana y mexicana.



SHE es el restaurante estrella. Solo se permite la entrada en pareja. Cada noche se organiza un menú degustación de nueve platillos afrodisíacos que prometen elevarte la libido. Para ayudar un poquito más, hay performance eróticos y demostraciones de pole dance.



Para que la fiesta nunca termine, hay cinco bares, uno de ellos es exclusivo de la marca de champaña Moët.



Minimalismo sensual



El diseño del hotel estuvo a cargo del egipcio Karim Rashid, conocido como el padre del "minimalismo sensual", al crear juegos visuales inspirados en las curvas femeninas, con tonalidades vibrantes en rosa, morado y amarillo.



Temptation es el primer hotel de México diseñado por Rashid, su trabajo tuvo una inversión de 58 millones de dólares.

Datos útiles



Tarifas. Habitación para dos personas: desde nueve mil 600 pesos en plan todo incluido. En el paquete también se contemplan actividades acuáticas, como un paseo en velero para ver estrellas de mar. La estancia mínima es de cuatro noches.