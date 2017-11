José Luís Peixoto engalanará la FIL Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

José Luís Peixoto, el escritor, periodista y académico portugués, una de las voces más importantes de las letras lusas contemporáneas, está de visita en México para participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como parte del Festival de las Letras Europeas, pero también para sostener, la tarde de este miércoles, un encuentro con estudiantes del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM.



Este miércoles, a las 16 horas, el escritor que nació en la aldea de Galveias, en el Alto Alentejo, tendrá un diálogo como parte de la "Cátedra Extraordinaria José Saramago" de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde hablará de su carrera literaria. Peixoto fue el más joven ganador en la historia del Premio Literario José Saramago, cuando tenía apenas 27 años.



En la FIL de Guadalajara tendrá al menos tres actividades: conversará con Muriel Barbery, Antonia Michaelis y Marta Sanz, el 29 de noviembre como parte del Festival de las Letras Europeas; al día siguiente, el jueves 30 de noviembre, acudirá al CECYTEJ No. 11 de Atotonilco para encontrarse con estudiantes dentro del programa Ecos de la FIL de la llamada Fil Joven; y el sábado 2 de diciembre, presentará su novela "En tu vientre".



José Luís Peixoto estudió Lenguas y Literaturas Modernas, en la variante de estudios ingleses y alemanes, fue profesor en varias escuelas portuguesas y en la Ciudad de Praia, en Cabo Verde. En 2001, se dedicó profesionalmente a la escritura. Su obra ha recibido un amplio reconocimiento a nacional e internacional.

Sus libros están traducidos y publicados en 26 idiomas. La novela "Galveias" fue el primer libro de lengua portuguesa que se tradujo directamente al idioma georgiano, ocurriendo lo mismo con el libro "A Mãe que Chovia", que fue el primero en ser traducido directamente del portugués al mongol. En tanto que "Te me moriste" fue elegido como uno de los 10 libros de la primera década del siglo XXI por la revista "Visão".



La novela "Una casa en la oscuridad" fue incluida en la edición europea de "1001 Libros para leer antes de morir - una guía cronológica de las más importantes novelas de todos los tiempos".



"Nadie nos mira" forma parte de la lista del "Financial Times" de las mejores novelas publicados en Inglaterra en 2007, y también fue incluido en el programa Discover Great New Writers de las librerías americanas Barnes & Noble. Su obra ha sido ampliamente adaptada para espectáculos y obras artísticas de diversos géneros.



Peixoto ha sido también columnista en varios medios de prensa portuguesa: "Visão", "GQ", "Time Out", "Noticias Magazine", "UP", entre otras.



Recibió el Premio Océanos (Premio brasileño de literatura en portugués), en 2016 por "Galveias"; el Premio Libro de Europa (Italia) en 2013 por "Livro"; el Premio de la Sociedad Portuguesa de Autores (Portugal) en 2013 por "A Criança em Ruínas"; el Premio de Poesía Daniel Faria (Portugal) en 2008 por "Gaveta de Papéis"; el Premio Cálamo (España) en 2007 por "Cemitério de Pianos" y el Premio Literário José Saramago (Portugal) en 2001 por "Nenhum Olhar".