Cómo superar un rompimiento (según tu signo)

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si superar una ruptura fuera sencillo, no existirían cientos de películas y canciones de amor que hablen del tema. Pero, aunque sabemos que no es fácil, llega el momento en el que debemos dejar de lado la tristeza para disfrutar de la soltería o volver a darle una oportunidad al romance.



El horóscopo puede darte algunos tips acerca de cómo superar una ruptura amorosa, de acuerdo a las características que definen a tu signo zodiacal. ¿Será la mejor opción salir de fiesta con tus mejores amigas o quedarte en casa a ver comedias románticas? Descúbrelo en la galería que acompaña esta nota.



Aries. Eres independiente y amas tu libertad, por lo que luego de terminar una relación la mejor receta es que te concentres en ti misma y vuelvas a disfrutar del tiempo a solas. Sabes que lo necesitas. Realiza un viaje, desconéctate y verás que a tu regreso todo habrá pasado.



Tauro. Sueles ser muy apasionada y eso hará que terminar una relación sea una etapa muy dolorosa para ti. Pero sabes que siempre le vuelves a dar una oportunidad al amor, así que la clave está en que dejes salir tus sentimientos. Una pijamada con amigas: conversar, música, películas y mucho helado de chocolate.



Géminis. Tienes una personalidad complicada y los recuerdos de la relación podrían atormentarte por mucho tiempo. Así que lo mejor que puedes hacer es un cambio radical. Cortarte el cabello, renovar todo tu armario o cualquier cosa que te haga sentir que el pasado ya quedó atrás.



Cáncer. Eres muy sensible y emocional, pero debes tener claro que el fin de una relación es el comienzo de algo nuevo. Te será difícil superarlo, por lo que necesitas la compañía de esa amiga incondicional, capaz de escucharte hasta que hayas sacado todos tus sentimientos y te sientas lista para comenzar de nuevo.



Leo. Te encanta ser el centro de atención y aunque terminar una relación puede ser doloroso para ti, la receta está en salir de fiesta y conocer a alguien nuevo. Tú lo sabes mejor que nadie, diviértete con el equivocado hasta que puedas encontrar al príncipe encantador. No perderás el tiempo deprimida.



Virgo. Tienes la capacidad de darte cuenta que una relación está llegando a su fin, por lo que no te es muy complicado dejar atrás este momento complicado. Una buena idea para despejarte es iniciar un proyecto artístico, unas clases de música, pintura o teatro pueden ayudarte a despejar tus pensamientos.



Libra. Eres muy romántica y no te gusta estar sola, por lo que el fin de una relación es bastante difícil. Para superarlo recuerda que tienes buenas amigas con quien puedes pasar mucho tiempo y además, puede ser un buen momento para adoptar una mascota y entregarle todo tu amor.



Escorpio. Sabes perfectamente manejar una ruptura, pues eres fuerte y decidida. Así que si en algún momento te pega la tristeza o los recuerdos de la relación, solo necesitarás distraerte un poco con alguno de tus hobbies favoritos. Unas cuantas películas o un paseo con amigos será ideal.



Sagitario. Tienes una personalidad libre y amas los cambios, por lo que eres capaz de ver una ruptura como una nueva oportunidad para conocer a alguien nuevo. Puedes planificar un viaje de fin de semana u organizar una fiesta, conversar y rodearte de gente diferente es clave para ti.



Capricornio. Siempre quieres tener todo bajo control, es por ello que una ruptura puede romper tu ansiado equilibrio y volverte vulnerable. Por eso, la receta para sanar tu corazón roto es volver a encontrar el orden. Ayudar a alguien más con algún problema o iniciar un nuevo emprendimiento puede ser una buena idea.



Acuario. Eres muy orgullosa, por lo que querrás aparentar que todo anda bien ante los demás. Tranquila, solo deja fluir tus sentimientos y todo habrá pasado. Tienes una personalidad independiente y esto te ayudará a sobrellevar de la mejor forma una ruptura amorosa.



Piscis. Aunque no quieras aceptarlo, eres bastante sentimental y eso hará que te sea muy complicado superar el fin de una relación. Lo primero es aceptar tus sentimientos para luego olvidar. Una tarde de Netflix and chill y una noche con amigas son la receta perfecta para despejar tu mente.