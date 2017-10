Las 5 etapas del amor, ¿en cuál estás tú?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

“Creo que no era para mí” es la frase que todos escuchamos como explicación de un rompimiento. Quizá tú te lo hayas dicho en algún momento. Sin embargo, muchos a tu alrededor creían que eran la pareja perfecta. Incluso tú lo pensaste también. Entonces, ¿por qué un amor así, tan lindo y verdadero fue poco a poco extinguiéndose?



Lo que pasa es que ese amor no puede conservarse durante 5 etapas, pues la mayoría se queda estancado en la tercera.



Enamoramiento: Aquí vives bajo una nube de felicidad y hormonas. En la etapa del enamoramiento proyectas todos tus deseos y esperanzas en tu pareja. Rápidamente esta persona se vuelve perfecta para ti, pues no ves ningún defecto, sino un sinfín de cualidades. Crees que, a su lado, podrás cumplir todas tus metas y deseos, y le crees prácticamente TODO lo que te dice. Aquí es cuando crees que el verdadero amor existe, y que eres muy afortunada de haberlo encontrado.



Pareja: En esta etapa el amor se vuelve más fuerte y muchas citas eventualmente son reemplazadas por una mudanza. Empiezan a conocerse mejor, y su presencia empieza a tener un efecto en cada aspecto de sus vidas. Aquí hay unión y felicidad. En algún punto, después de muchos años o meses, podrían tener hijos, habrían viajado bastante, lo que sea que hayan hecho, lograron construir una relación muy sólida. Te sientes protegida y deseada. Y sigues creyendo que esta persona es para ti.



Desilusión: Aquí empiezas a tener la impresión de que tus sentimientos podrían disiparse poco a poco. Tu pareja se ha vuelto predecible y su conducta te molesta y te aleja. Ahorita quieres darte un ‘break’ de la relación, pero principalmente de él. Ahora piensas que tal vez elegiste a la persona incorrecta. Ya no hay pasión, ya no hay deseo, ya ni siquiera hay sentimientos en común.



Creación del verdadero amor: Si le echas ganas y en lugar de resentimiento, empiezas a sentir esperanza, podrías llegar a la cuarta etapa. Tu mente ya está libre de las ilusiones que proyectaste en tu pareja. Esta persona en frente de ti NO es la persona que habías imaginado, pero es una persona real. Aprendes a aceptar y a ENTENDER lo que está pasando. Ahora es el momento de sanar y seguir adelante.



Trabajo en equipo para cambiar el mundo: Ahora que te has dado cuenta que han aprendido a superar sus desacuerdos y han encontrado una conexión larga, fuerte y profunda, han llegado a un conclusión: de que ambos tienen el poder de cambiar algo en el mundo.



Simplemente no están aquí nada más para existir, su relación ahora tiene una causa MÁS grande; podría ser que empiecen a trabajar juntos, escribir juntos o crear algo juntos. Pero es aquí donde empiezan a funcionar como uno, habiendo superado las demás etapas del amor.