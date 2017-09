Parque México, un lugar solidario para las mascotas afectadas

(Tomada de la Red)

El Parque México de la colonia Condesa, una de las más afectadas por el sismo del 19 de septiembre, luce abarrotado de personas que buscan una forma de ayudar, pero también concentra a animales rescatados tras el temblor. Norma Huerta, fundadora de la organización de rescate animal Mundo Patitas, dijo a Notimex que en un principio convocó ayuda para la recaudación de alimentos para gatos y perros, sin embargo, ante la contingencia, instaló un centro para la atención de animales perdidos tras el sismo. En el área en la que normalmente acuden a jugar los canes de dicha colonia de la capital mexicana, se instaló un centro de atención en el que se contabilizaron al menos 12 perros y que está acondicionado con lonas y cartones para que las lluvias no afecten a los animales. Huerta detalló que Mila fue la primer perra que arribó al improvisado albergue y lo hizo con crisis nerviosa y muy afectada, pero pocas horas después llegó su dueño a buscarla. “No estamos dando adopciones, por lo menos no de los perros que están llegando ahora, porque la intención es que se reencuentren con su familian, no sabemos, probablemente sean de la calle, probablemente nadie los reclame, pero vamos a dar al menos dos semanas para que alguien los reclame y si no, los ponemos en adopción”, dijo. Abundó que existe una buena cantidad de información referente a la existencia de albergues de animales rescatados, sin embargo, aclaró la importancia de verificar la información antes de acudir, pues en algunos no se reciben animales rescatados. “Nosotros no queremos llenarnos de perros, somos un centro de distribución de ayuda que se desplaza en brigadas a donde se necesita, pero pues al final acabamos instalando un albergue”, señaló. Un día después del temblor, los voluntarios de Mundo Patitas habían instalado solamente un centro de acopio, pero fue hasta el jueves cuando decidieron instalar el albergue debido a que “los animales durante las contingencias son siempre los más olvidados”. Bajo carpas improvisadas, los 12 perros de diferentes razas y edades esperan la llegada de sus dueños, lo que se pretende es que vuelvan a sus casas y los voluntarios estarán en dicho parque hasta que se requiera. Huerta resaltó que la ayuda alimentaria que han recibido se manda a otros albergues animales, por lo que teme que en algún momento, los perros que atienden ahí queden sin alimento. Explicó que se trabaja en coordinación con trabajadores de la delegación Cuauhtémoc, y de manera conjunta, buscan la forma de organizar a médicos veterinarios y civiles. Añadió que cuentan con un listado del lugar y la situación de los animales rescatados, los cuales estima son de esa zona, y una vez pasada la contingencia, serán desparasitados y vacunados. Además, en dicho registro se recaba información de médicos veterinarios que quieren apoyar, asi como de quienes ofrecen hogar temporal para las mascotas rescatadas. “Este es un esfuerzo ciudadano, no importa de donde venga, es las ganas que tiene el mexicano de solidarizarse". Por el momento se requieren carpas, tanto para mantener el alimento seco, como para los rescatistas, para que tengan un lugar caliente para pernoctar, además de alimento y camillas de exploración.



Fuente:http://www.20minutos.com.mx/noticia/273158/0/parque-mexico-un-lugar-solidario-para-las-mascotas-afectadas/#xtor=AD-1&xts=513356