Los bebés milagro de 1985...

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Entre los miles de edificios dañados aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, estaba el Hospital Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Entre cascajo, camillas destrozadas y pacientes fallecidos, la Torre de Hospitalización se vino para abajo. Polvo, cemento, un olor a muerte y destrucción en un sitio encargado de cuidar la vida.Conforme pasaban los días, disminuí la esperanza de encontrar a personas desaparecidas, uno de los pabellones caídos tenía la unidad de recién nacidos, pero los muertos eran muchos, bebés, doctores, madres, enfermeras.El sismo de 8.1 grados que sorprendió a las 07:19 am duró cerca de tres minutos, lo que hizo que el edificio de urgencias y hospitalización se cayera. Más de mil personas murieron, por lo menos eso son los cálculos, pues nunca se ha sabido el número real.La Torre tenía reportes de cuarteaduras desde antes del sismo de 1985, pero nadie las había revisado, los materiales usados por la Compañía Nacional Constructora de Hospitales eran de mala calidad, ellos mismos hacían las “separaciones”.Había mucha gente esperando rescatar personas de entre los escombros en el hospital Juárez, que se había convertido en uno de los símbolos del rescate, y un rayo iluminó la esperanza. Entre el 22 y el 26 de septiembre, los rescatistas pudieron recuperar a 14 recién nacidos.Nadie sabe cómo es que pudieron sobrevivir, nadie les dio comida, las lluvias habían castigado al país todo el mes, nadie les dio calor, nadie los arrulló, pero fueron rescatados, siete niñas y siete niños.La mayoría de estos niños fueron criados por sus familiares cercanos, pues sus madres fallecieron en el sismo y una gran parte de los padres, se alejaron al no soportar la idea de criarlos solos.Jazmín, José Alberto, Víctor, Araceli, Milagros y muchos más sobrevivieron con lo que podían, la mayoría no han podido soportar las consecuencias de aquel jueves negro en 1985, pero se sigue recordando a aquellos niños, que contra todos los pronósticos, y aún tras varios días, fueron nombrados “Los niños Milagro del Juárez”.FUENTE: De10.com.mx