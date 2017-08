¡Cuidado! Tu perro sabe si te portas mal

(Tomada de la Red)

Los perros son capaces de analizar la información que reciben de sus dueños para detectar si son buenas o malas personas.



Muchas veces hemos escuchado que los perros y otros animales son capaces de captar las energías de las personas, pero hasta ahora ha sido más un mito que una realidad. Sin embargo, la ciencia nos cuenta porqué es cierto.



De acuerdo con el estudio “Third-party social evaluations of humans by monkeys and dogs” publicado en la revista ScienceDirect, los perros y algunos monos son capaces de detectar algunos sentimientos o reconocer ciertas conductas en los seres humanos.



¿Eres una buena persona? Pregúntale a tu perro

Al respecto, los investigadores indican que los perros son capaces de sentir cuando una persona ha actuado de manera incorrecta, con cierta negatividad, por lo que incluso pueden llegar a clasificarlas como “personas groseras”.



Pero además, los canes tienen la facultad de darse cuenta cuando alguien se niega a prestar ayuda a quien lo necesita, por lo que pueden llegar a “considerarla una mala persona”.



Para llegar a estas conclusiones se llevó a cabo un estudio en el que participaron tanto los perros, como sus correspondientes dueños, en el que observaron que los perros fueron capaces de procesar la información necesaria para determinar el comportamiento de su amo.



Esta capacidad también la demostraron con personas que no eran sus dueños, además de que en la mayoría de los casos tenían predilección o empatía por quienes actúan de manera correcta y son más agradables.



Ahora ya lo sabes, más vale que te portes bien con todo mundo cuando estés frente, o no, de tu perro, ya que se dará cuenta si te portas bien o si eres una buena o mala persona. ¿Tú qué opinas?



Fuente:http://sumedico.com/perros-detectan-si-te-portas-mal/