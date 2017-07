Cómo encontrar cuidadores para tus mascotas en vacaciones

(Tomada de la Red)

Cualquiera que tenga un perro o un gato, sabrá que irse de vacaciones no es sencillo. Antes de coger las maletas y salir por la puerta de casa hay que tenerlo todo atado. Y bien atado. Tienes dos opciones claras. La primera es llevarte a las mascotas de viaje, habiendo elegido una casa rural o un hotel que admita perros o gatos.



La segunda es dejarlos al cuidado de otra persona. Una modalidad interesante, aunque cara, puede ser una residencia canina. Habitualmente se ofrecen precios más económicos por estancias largas, pero por lo general, lo que pagas por cada noche no suele bajar de los 14 euros al día (o noche), con comida y paseos incluidos.



Pero hay alternativas. En los últimos tiempos han aparecido en las redes distintos servicios de cuidadores que pueden llevarse el perro o el gato a su casa y cuidarlo como si fuera suyo. También pueden venir a la tuya. Aunque para eso ya es necesaria una relación de confianza.



Si estás a punto de marcharte y todavía no has resuelto en qué manos dejarás a tus mascotas en vacaciones, echa un vistazo a estas cinco propuestas. Seguro que te sacan del apuro.



Holidog, cuidadores para tus mascotas en vacaciones

Holidog es un servicio que te permite buscar cuidadores para tus mascotas que sean de confianza y que tengas cerca de ti. Lo único que tienes que hacer nada más acceder a la web es introducir tu código postal.



A continuación, te pedirán que indiques si estás buscando un cuidador para un perro, un gato, un perro y un gato u otros animales (roedores, peces, hurones, animales de granja, reptiles, caballos o pájaros), indicando justo al lado la cantidad.



Es decir, si tienes dos perros, tres peces y cuatro gallinas, el sistema buscará un cuidador apto para cuidar de todos estos animales. De este modo, podrás marcharte tranquilo, porque cuando regreses todas tus mascotas estarán en las condiciones adecuadas.



También tendrás que elegir si quieres que los cuiden en tu casa. Es decir, si tienes gallinas, lo más lógico es que alguien venga a alimentarlas. Lo mismo si tienes caballos, peces u otros animales difíciles de sacar de su medio. El cuidador también puede llevarse los animales a su casa.



Si solo quieres que el cuidador venga a visitar a tu gato (ya sabes que los felinos viven la mar de felices en la independencia) o solo necesitas que paseen a tu perro, también puedes indicarlo aquí.



Luego tendrás que indicar el período en el que necesitarás los servicios del cuidador. El sistema, al final, te pedirá que introduzcas tu correo electrónico. Y verás todos los cuidadores que tienes cerca y que son compatibles con tus necesidades y las de tus mascotas.



Verás las tarifas y a continuación, podrás ponerte en contacto con ellos para conoceros y solicitar sus servicios. Puedes ver recomendaciones y leer su ficha de cuidadores. Si alguno te convence, quizá hayas encontrado ya la solución a tus vacaciones.



No obstante, ten en cuenta que esta plataforma solo funciona como mera facilitadora. Si bien puedes solicitar un seguro, es importante que te asegures de que la persona a la que dejas tus mascotas se merece tu confianza.



Pet & Net, cuidadores de confianza en casa y a domicilio

Pet & Net probablemente sea una plataforma más eficaz. Podrás realizar una búsqueda, también por código postal, y encontrar un buen número de cuidadores cerca de ti. Los resultados que hemos obtenido han sido mucho más cuantiosos y la información y vía de contacto nos han parecido bastante más fiables.



Las personas que puedes encontrar aquí, normalmente son amantes de los animales que también tienen mascotas en casa y que pueden cuidarlas en su hogar. O desplazarse a domicilio. Si accedes a la ficha de cada uno de ellos verás quiénes son, qué servicios ofrecen y por qué tarifas.



También puedes ver fotos del cuidador y contactar con él a través de un formulario. Si te decides, solo hará falta cuadrar las fechas para comprobar si puede cuidar tus mascotas durante los días en que estás fuera.



DogBuddy, conoce bien a los cuidadores

DogBuddy es un servicio muy parecido a Pet & Net, pero en este caso ofrece un sistema de filtros mucho más útil. El funcionamiento de las búsquedas es prácticamente el mismo. Tú indicas el código postal y el sistema te proporciona todos aquellos cuidadores que tienes cerca.



Luego es recomendable acotar un poco más la búsqueda. Por ejemplo, puedes indicar si necesitas a alguien que pasee a tu perro, guardería de día o alojamiento completo. También tienes la opción de elegir el precio que estás dispuesto a pagar, el tipo de vivienda, si tiene zonas exteriores o si el cuidador tiene más animales en casa. Esto es importante si tu perro no se lleva bien con los gatos, por ejemplo. O si tiene problemas muy concretos de conducta.



Las fichas de los cuidadores son muy completas. En ellas puedes ver qué tipo de personas son, comprobar cuál será el entorno del perro y lógicamente, ver la tarifa. Si os ponéis de acuerdo, habrás solucionado el problema de las vacaciones. Y quizá encuentres un canguro de confianza para siempre.



Hot Dog Holidays, por si no te queda otro remedio que llevártelo

Encontrar un buen cuidador de confianza no es tarea fácil. Puede que incluso sea más complicado que llevarte al perro contigo de vacaciones. Si al final no te queda otro remedio que viajar con tus peludos a cuestas, quizá debas echarle un vistazo a Hot Dog Holidays.



Si bien la mayoría de buscadores de alojamiento nos permiten indicar si buscamos lugares aptos para mascotas, en este las búsquedas serán específicas. Todos los alojamientos admiten mascotas, de modo que puedes estar tranquilo.



Indica dónde quieres ir, las fechas y las personas. Verás una lista con todos los sitios que hay disponibles. Cuando encuentres el que te gusta, solo tendrás que pulsar encima para ver la descripción del sitio, las condiciones del propietario (en muchas ocasiones se trata de opciones de alquiler turístico) y el precio.



Luego tendrás que hacer la reserva. Podrás hacerla desde la propia página, pero tendrás que esperar a que el propietario la confirme. El problema de viajar con tu mascota habrá quedado solucionado.



Fuente:https://www.tuexperto.com/2017/07/22/como-encontrar-cuidadores-para-tus-mascotas-en-vacaciones/