Disminuye el colesterol y baja de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En caso de que necesitas que te refresquen la memoria, todos tenemos 2 tipos naturales de colesterol en nuestro cuerpo: HDL, el bueno, y LDL, el… “malo”. En general, tener mucho HDL es saludable, mientras que tener mucho LDL incrementa tu riesgo de enfermedades cardíacas.



Esto sucede porque el LDL tiende a saturar y endurecer las arterias,mientras que el HDL aleja el LDL de las arterías y lo dirige al hígado, donde es eliminado para siempre.



Luego está el colesterol dietario, encontrado en alimentos de origen animal. Los expertos creían que comer muchos alimentos altos en colesterol como el huevo o camarón, incrementaba los niveles de colesterol en la sangre. Ahora sabemos que esto no es cierto.



Lo que sí sabemos por seguro es que hay otros alimentos, como la avena y las almendras, que pueden mejorar los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.



Legumbres



Diversos estudios han relacionado las legumbres (frijoles, lentejas, chícharos) con la reducción del colesterol. De hecho, se ha comprobado que ¾ tazas de legumbres al día disminuye el colesterol LDL un 5%. No parece la gran cosa, pero en cuanto a colesterol hablamos, es una disminución significativa.



Aguacate



En un estudio hecho por la Universidad del Estado de Pensilvania, los investigadores colocaron un grupo de hombres adultos en una dieta de grasas moderadas o bajas con o sin aguacate. Aunque la dieta baja en grasas disminuyó el LDL, las dietas con grasas moderadas produjeron mejores resultados: quienes no comieron aguacate tuvieron una disminución de LDL de 8 mg/dL, mientras que los que sí comieron aguacate tuvieron una disminución de 14 mg/dL.



Avena



La avena es bien conocida por ser un superlimento que disminuye el colesterol. De hecho, según un estudio tailandés, la gente que come avena experimenta una disminución del 5% del colesterol total; es decir, un 10% de LDL.



Almendras



Un estudio publicado en el Diario de Nutrición americano, descubrió que entre los pacientes con enfermedades cardíacas, consumir 10 gramos de almendras antes de desayunar (8 almendras), incrementaba el colesterol HDL (el bueno).



Té verde



Una buena estrategia para cuidar el corazón es disminuyendo el LDL, sin disminuir el HDL. ¿La buena noticia? El té verde es buenísimo para eso. El consumo de té verde baja los niveles de colesterol LDL, sin afectar el HDL.