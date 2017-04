Trucos de belleza para aumentar la atracción

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sabemos que no existe un ideal único de belleza. Su significado cambia según la percepción de cada persona, por lo que podríamos decir que la belleza es uno de los conceptos más relativos y subjetivos. ¿O no es tan personal?



Se han realizado varias investigaciones científicas centradas, por ejemplo, en estudiar la relación entre el maquillaje y la percepción de hombres y mujeres sobre su uso, y se ha detectado que ciertos patrones estéticos se repiten:



1# Piel uniforme



Uno de los maquillajes considerados como «básico» y que no puede faltar en cualquier nécessaire femenino es la base. Según el Dr. Bernhard Fink, profesor de la Universidad de Göttingen «la coloración de la piel y su topografía afectan de manera significativa la percepción de las personas. Estos factores determinan si una piel es atractiva, saludable y joven». Por eso es que el maquillaje funciona: las bases dan la impresión de una piel uniforme sin imperfecciones. Fink afirma que el maquillaje, en este sentido, potencia signos de juventud, disponibilidad sexual y fertilidad.



2# Labios rojos



Distintas investigaciones han demostrado que los rostros de las mujeres son más atractivos cerca de la ovulación, y no solo para los hombres, sino para las mujeres mismas. En este momento del ciclo aumentan los niveles de estrógeno en comparación con los de progesterona. Esta alteración hormonal genera cambios en las tonalidades de la piel del rostro como, por ejemplo, labios más rojos que las hace ver más atractivas.



Estas investigaciones también destacan que, en general, las mujeres suelen tener un color más oscuro en la zona de los ojos y de la boca en comparación con los hombres que tienen el mismo tono de piel. Entonces, cuando las mujeres se pintan los labios de rojo resultan más atractivas, porque con este color marcan todavía más su diferencia con el sexo opuesto.



3# Cero exceso



Investigadores de la Quarterly Journal of Experimental Psychology realizaron un estudio en el que les mostraron a algunos hombres y mujeres una cierta cantidad de fotos de mujeres con distintos «grados» de maquillaje. Esto punto es particularmente interesante: las mujeres que formaron parte del estudio pensaron que los hombres iban a elegir aquellas en las que se usaba mucho más maquillaje, pero no fue así. Esto quiere decir que muchas de nosotras pensamos que otras mujeres con maquillaje son más atractivas que las que no lo llevan (incluyéndonos a nosotras mismas) y que los hombres comparten esta visión, cuando la realidad es diferente.



En definitiva, el uso de productos cosméticos no debería ser una imposición para nadie, sino simplemente una opción (como muchas famosas ya lo demuestran).



La belleza debería ser un concepto con el cual nos permitamos jugar. Algunas prefieren un poco de maquillaje, otras un poco menos y otras absolutamente nada. Está en nosotras respetar las visiones de belleza de las demás y en ser fiel también a nuestros deseos verdaderos. Pero algo es seguro: las mujeres somos bellas todas. Con o sin maquillaje.



