El café te deshidrata?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Durante mucho tiempo se ha dicho que la cafeína es un diurético. Es por eso que algunas personas en riesgo de deshidratación, eliminan las bebidas cafeinadas de su dieta o durante los períodos de calor extremo del verano. Pero ¿qué tan real es esto?



Por definición, un diurético es un producto que aumenta la producción de orina del cuerpo. Por lo tanto, el agua, o cualquier bebida consumida en grandes volúmenes, es un diurético. Es importante destacar que orinar más no conduce a la deshidratación (pérdida excesiva de agua corporal).



Beber simultáneamente proporciona al cuerpo líquido para la absorción (evitando la deshidratación) e inicia la producción de orina. Dependiendo de las pérdidas de orina que se producen después de beber, una bebida podría ser descrita con mayor precisión como un "rehidratador pobre" si se producen grandes pérdidas de líquidos.



La cafeína es un diurético débil, y la tolerancia a este efecto se adquiere rápidamente (en cuatro a cinco días) con la ingesta regular de cafeína. Lo que es algo preocupante es que esto ha sido conocido por casi 100 años.



Estudios demostraron que cuando las personas no consumen cafeína durante más de dos meses, una dosis tan pequeña como medio miligramo por kilogramo de masa corporal (aproximadamente la cantidad en media taza de café) aumenta de la pérdida de orina.



Pero la ingesta regular de cafeína (durante cuatro a cinco días) creó una tolerancia al efecto diurético, por lo que se necesitaba más de un miligramo por kilogramo de masa corporal (una taza de café) antes de detectar un efecto. Esto sugirió que el consumo regular de bebidas con cafeína no conduciría a la deshidratación crónica.



En la ciencia de la hidratación, el efecto de cualquier bebida en el fluido en el cuerpo se juzga por el equilibrio entre cuánto retiene el cuerpo de cualquier volumen consumido.



Recientemente, se ha establecido la creación del "índice de hidratación de bebidas" para describir la capacidad de retención de líquidos de diferentes bebidas mediante la estandarización de los valores en comparación con el agua.



De nuevo, el índice de hidratación de bebidas muestra que las bebidas con cafeína comúnmente consumidas, tales como café, té y cola, tienen una capacidad de retención de líquidos similar al agua o bebidas deportivas comerciales.



La evidencia que relaciona el mal estado de hidratación con la mala salud (particularmente en grupos vulnerables) está bien establecida. La deshidratación puede producir alteraciones en el estado de ánimo, el cerebro y la función cardíaca y también se ha encontrado que es un indicador de pronósticos peores en los pacientes mayores ingresados ​​en el hospital.



FUENTE: http://www.muyinteresante.com.mx/curiosidades/preguntas-y-respuestas/17/04/17/cafe-deshidrata-porque-es-diuretico-falso/