Ventajas de tener una tortuga como mascota

No es la mascota a la que se está habituado pero una tortuga puede ser una estupenda elección a la hora de elegir un nuevo animal de compañía.



Dependiendo de las preferencias de cada uno se pueden encontrar dos tipos de tortugas: de agua y de tierra. Las más fáciles para cuidar si uno es primerizo en esto de las tortugas o no tiene mucho tiempo son las de tierra.tortugaLas tortugas no necesitan muchos cuidados y desde luego son unos animales muy independientes. Se dice que los gatos son las mascotas más independientes, pero al lado de las tortugas son casi dependientes.



Adoptando una tortuga



Lo primero que se debe hacer si te encuentras una tortuga es tener claro que quieres una porque son muy longevas. La mayoría de las especies viven más que un humano por lo que es posible que tus nietos adopten tus tortugas muchos años después de tenerlas.



Si tienes claro que te encantan estos animales y no vas a cansarte de ellos, adelante. Deberás ir al veterinario para saber qué clase de tortuga es; si de tierra, de agua y cuál es su especie. Dependiendo de la especie a la que pertenezca su alimentación será completamente diferente.



Algo muy positivo de estas mascotas es que es muy difícil que enfermen y mucho menos que transfieran ningún tipo de enfermedad a los seres humanos. Tampoco causan ningún tipo de alergia por lo que no habrá que preocuparse de ello.



Cuidados especiales



Nuestra tortuga, ya sea de agua o de tierra deberá tener un habitáculo adecuado. Si se dispone de jardín con un pequeño estanque es el mejor lugar para vivir una tortuga de agua. Si por el contrario, si es de tierra deberás dejarla campar a sus anchas.



Si la casa en la que vivimos no disponemos de un jardín debemos comprar un terrario. Lo aconsejable es que el tamaño del terrario sea unas veinte veces mayor que el tamaño de nuestra tortuga. Deberá contener tanto una parte con tierra para que pueda salir del agua si es acuática y bastante agua aunque sea de tierra porque les gusta meter la cabeza durante un rato.



Es muy importante saber que casi todos estos animales hiberna en el período frio por lo que estará acurrucada en un rincón donde se encuentre a gusto durante meses. No debemos preocuparnos de ello porque es lo habitual en su especie.



