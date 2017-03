¿Cuál es su papel?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Omnipresentes en prácticamente todas las cocinas, no siempre se les da el uso adecuado a los papeles para los alimentos.



Plástico para cocina



Es una película flexible con capacidad de estiramiento cuya finalidad es sellar el alimento.



Ventajas



Es fácil de manejar.



Evita derramamientos.



Puede prolongar la frescura de un alimento.



Es apto para refrigeración.



Ojo



No debe utilizarse en horno convencional o eléctrico ni en tostadores.



Toma nota



Para congelar alimentos debe utilizarse suficiente película para superponer los dos extremos debajo del envase.



Los alimentos envueltos en plástico pueden mantenerse congelados hasta por dos semanas. Si se requiere mayor tiempo, es mejor utilizar bolsas para congelación.



Algunas marcas pueden utilizarse en el horno de microondas siempre y cuando se especifique en el empaque. Adicionalmente, la película no debe entrar en contacto con el alimento.



Papel encerado



Tiene un revestimiento muy fino de cera que ayuda a despegar fácilmente los alimentos de la superficie.



Ventajas



Es impermeable, resistente a la humedad y flexible.



Es ideal para separar capas de alimentos que vayan a conservarse a temperatura ambiente, en refrigeración o congelados.



Su superficie antiadherente hace fácil el trabajo con masas.



Puede sustituir el engrasado y enharinado de moldes para hornear repostería.



Es seguro utilizarlo en el microondas.



Ojo



No debe exponerse directamente al calor de un horno.



Toma nota



Puede utilizarse como cubierta de algún molde o charola para hornear, siempre y cuando la masa cubra perfectamente bien el revestimiento.



Si quieres hornear galletas o pescado a la papillote, recurre mejor a un papel sulfurizado.



Papel aluminio



Es una hoja de aluminio muy delgada, de un grosor inferior a 0.2 mm.



Ventajas



Su maleabilidad permite cubrir objetos con facilidad.



Puede utilizarse para guardar alimentos fríos en el refrigerador.



Es una envoltura perfecta para los sándwiches fríos.



Ojo



No es recomendable usarlo para cocinar o calentar alimentos.



Lo ideal es abstenerse de colocar alimentos calientes sobre él.



Debe evitarse para almacenar jitomates, limones y especias.



Toma nota



La exposición a niveles de aluminio naturalmente presentes en alimentos y agua no es considerada un riesgo sanitario. Un adulto promedio consume aproximadamente de 7 a 9 miligramos de este metal al día.



Se ha sugerido que el consumo de grandes cantidades de alimentos procesados que contienen aditivos con base de aluminio o cocinar frecuentemente alimentos ácidos en aluminio puede exponer a ciertas personas a niveles más altos.



La duración y los vapores de una cocción, la temperatura de calentamiento, la composición y el pH de un alimento pueden afectar la migración del aluminio a la comida.