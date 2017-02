Ir a trabajar con tu perro es bueno

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

De hecho, en los últimos años está creciendo la tendencia a permitir el acceso de mascotas en hospitales, geriátricos y colegios, entre otros centros. Y lo cierto es que no nos extraña en absoluto, ya que los animales de compañía nos proporcionan muermosos beneficios.



A continuación vamos a hablarte de cuáles son los beneficios de llevar a los perros a la oficina, basándonos en la información proporcionada por la Fundación Affinity.



Disminuir el nivel de estrés



En primer lugar, queremos comentar que, según algunos estudios, los perros son capaces de disminuir el nivel de estrés de aquellos propietarios que los llevan a la oficina. Y no solo eso, sino que los canes son capaces de aumentar la cooperación entre compañeros y subir la moral de los empleados. Por otra parte, es importante tener en cuenta que tomar descansos para darles un paseo puede fomentar la creatividad y aumentar la productividad.



Adiós al sentimiento de culpa



Otro aspecto a tener en cuenta es que llevar al perro al trabajo puede tener efectos positivos en tu bolsillo. ¿Por qué? Pues porque no tendrás que contratar paseadores o llevarle a una guardaría. Además, tu mascota estará mejor contigo que en cualquier otro lugar. Pero lo más importante es que podrás dejar de experimentar ese sentimiento de culpa por dejar tantas horas solo al animal.



El perro estará más feliz



Por supuesto, es importante tener en cuenta que tu perro estará mucho más feliz si le llevas al trabajo. Eso sí, desde la Fundación Affinity recuerdan que hay que tener en cuenta que no a todo el mundo le gustan los perros. Además, algunas personas son alérgicas. Por eso, es esencial que los canes que vayan a la oficina tengan un buen comportamiento.



FUENTE: http://animalmascota.com/beneficios-de-ir-a-trabajar-con-tu-perro/