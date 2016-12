El perro que desapareció en Austria y apareció en Alemania

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La historia que hoy te contamos nos demuestra que, aunque perdamos a nuestra mascota, no debemos perder la esperanza, ya que puede aparecer en cualquier momento. Eso sí, ten en cuenta que también puede ser encontrado en otro país. Es lo que le pasó a Tuto, un perro asturiano que desapareció el pasado mes de septiembre y que apareció un mes más tarde en Alemania. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tal y como lo estás leyendo!



Escapadas a la playa habituales



Al parecer, Tuto solía hacer muchas escapadas a la playa, así que en un principio no se preocuparon de no ver a su mascota. Sin embargo, al ver que habían pasado muchas horas y que este cruce de labrador no había vuelto a casa, comenzaron a buscarlo y presentaron una denuncia a la policía local.



A 2.000 kilómetros



Sorprendentemente, meses después de la desaparición tuvieron noticias de Tuto. El Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias recibió una llamada de este país europeo informando que el perro estaba allí. En concreto, se encontraba en la ciudad alemana de Erfurt, a más de 2.000 kilómetros. La identificación fue posible gracias al microchip. Al parecer, un hombre habra querido identificarlo a su nombre, alegando que lo había encontrado en la carretera. Por suerte, el chip avisó de que el animal ya tenía dueño.



Un proceso complicado



Por el momento, Tuto sigue en Alemania, pero el Centro Veterinario Cabo Peñas está haciendo todo lo posible para que el animal vuelva a casa lo antes posible. Sin embargo, parece ser que el proceso está siendo algo complicado por culpa del papeleo. Eso sí, la familia tiene claro que si el día 25 Tuto no está en Asturias, viajarán a Alemania a buscarlo.



