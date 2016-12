Regalos navideños para iniciar el año con gran tecnología

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No sabes qué regalar a ese familiar raro que se la vive en un mundo llenó de cosas tecnológicas o es más ni siquiera a ese familiar, a cualquiera, ya estamos llegando al 2017, y aunque la hoverboard no se parezca a la de “Volver al futuro” y los autos voladores aún no estén circulando, ya estamos en el futuro.



Es por eso que debemos empezar a modernizarnos un poco, antes de que no entendamos cómo funcionan las cosas, que ya nos está pasando mientras más cambian los smartphones, esas cosas ya tienen vida propia, pero antes de adentrarnos en teorías conspiratorias, mejor vámonos a los regalos, y ya si prefieres quedártelos y regalar calcetines, así empezarás el año convirtiéndote en ese familiar raro pero cool.



Cámara 360



No sé si ya hayan probado esta cosa maravillosa, pero si no dejen les explico el por qué deberían romper el cochinito en esta cámara. En primera toma fotos y saca video, yeeeiii que emoción, aahhh pero eso no es todo, lo que tomes con esta cámara se verá en 360 grados ¿JUUAAATT?, si, podrás guardar esos recuerdos de fiestas, vacaciones, salidas y todo lo que quieras y podrás ver más allá de un rectángulo, podrás girar a cualquier dirección y ver que caras hacía el sobrinito mientras contabas alguna anécdota. Incluso estos son recuerdos que podrás guardar y poder verlos cuantas veces quieras, mientras guardes respaldos, así nunca los perderás.



Smart TV



Si crees que la TV está muriendo, pues podrías tener un poco de razón, pero la Smart TV es más que para ver los canales que tenga tu paquete, con esta podrás conectarte a internet y ver lo que quieras, ya sea que tengas Netflix o hasta puro video en YouTube, con decirles que hasta mi querida abuela ya se la vive viendo pura novela Coreana en Netflix. Está tan avanzada la cosa que ya hasta el Smartphone lo puedes conectar a la TV, ya sabes para enseñarles los videos que tomaste del sobrinito en la pastorela y que toda la familia se asombre.



Tableta



Ya hoy hasta los bebés manejan mejor las tabletas que cualquiera, pero siendo sinceros, una tableta es una gran inversión, sobre todo si quieres hacer algunas cosas pero no quieres comprarte ni una computadora o una laptop. Ya depende que marca compres esta traerá diversas aplicaciones u opciones que podrían gustarte. Si quieres salir a algún lugar y debes trabajar, traerte tu tableta para checar algunas cosas, o estar en internet, tener algunos cuantos jueguillos padres o incluso con la nueva opción de Netflix offline puedes traer tus series o películas favoritas sin la necesidad de internet.



Power bank



El power bank o tremendo pilón es un must, -Pero ¿de qué me hablas?, ah pues el power bank es una pila extra, ya depende de cuanta capacidad la compren, por ejemplo habrá algunos que son para una carga que usualmente traen 2600mAh o ya para que les duré bastante yo recomendaría una de 10 mil mAh para arriba, con esto podrás tener muchas más cargas sin tener que estar cargando el power bank tantas veces, y realmente te servirá si te vas de viaje, para la carretera, o para cuando salgas del hotel y no vayas a regresar en todo el día y quieras usar el Smartphone todo el tiempo sacando fotos, tomando video y escuchando música. Incluso en la ciudad es muy útil traer uno de estos.



Realidad virtual



Ya si queremos entrarle al futuro con todo pues la Realidad Virtual es la puerta que deberemos cruzar, a pesar de que hay opciones bastante buenas y caras, también las podremos encontrar a un muy buen precio, la cosa es saber buscar e informarse sobre lo que trae cada dispositivo de Realidad Virtual, digo ya hasta en el centro venden unos lentes bien baratos, pero hay que checar si sirven con el Smartphone que tenemos, también hay que tomar en cuenta si lo que queremos es jugar y si en casa tenemos alguna consola de videojuegos que cuente con algún dispositivo de Realidad virtual. De los dispositivos con precios relativamente baratos, podremos encontrar aquellos “lentes” a los cuales les deberemos poner nuestro Smartphone y buscar aplicaciones o videos en 360 para poder disfrutarlos, no es difícil aprender a usarlos y créanme que los van a disfrutar mucho.



Tengan felices fiestas, recuerden que a pesar de que se muestran muchos regalos y cosas materiales en esta nota, lo más importante es convivir con la familia, disfrutar cada momento y vivirlo. La tecnología está aquí para ayudarnos en algunas cosas, pero no para vivir a través de ella, suelten el teléfono un poco y compartan tiempo de calidad con los suyos.