¿Cómo hacer para que su perro y su gato vivan en paz?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Ambos animales son una excelente compañía para los seres humanos. Sin embargo, a la hora de tener uno de cada especie en casa la situación puede volverse un poco compleja: ¿Cómo lograr que se lleven bien? Aunque siempre ha existido el estereotipo de que ambos animales son enemigos porque juntos no paran de pelearse, y seguramente habrá escuchado el refrán “se la llevan como perros y gatos”. Sin embargo, no es cierto que sea imposible lograr que tengan una buena relación viviendo bajo el mismo techo.



Por tal motivo, si usted tiene un perro y un gato en casa y no sabe qué más hacer para tener una convivencia amena, puede seguir estas recomendaciones:



Tener un espacio amplio: Es importante que su casa sea lo suficientemente amplia para que cada mascota tenga su propio lugar con una distancia lo suficientemente lejos. Al principio, mientras se acostumbran a su mutua presencia, ambos animales deberán estar en habitaciones separadas por lo menos durante tres o cuadro días antes de hacer una presentación oficial entre ambos. Silos junta sin previo aviso, lo más probable es que empiecen a pelarse.



Alternar sus habitaciones: De este modo aprenderán a conocerse por medio del olfato y de este modo se vayan adaptando y acostumbrando a la presencia del otro.



Tener en cuenta su personalidad: Algunas personas sienten que ciertas razas de perros o gatos son más tranquilas que otras, pero eso depende de muchos factores. Lo importante aquí es analizar la personalidad de cada animal porque no puede juntar a un perro calmado con un gato agresivo y travieso.



Entrenar al perro: Es importante que entrene a su mascota para que no se ponga a corretear al gato por toda la casa. Es importante que le llame fuertemente la atención a su perro durante los primeros encuentros, pues seguramente, su primera reacción será saltar encima de su gato.



De igual forma debe recompensar a su perro cuando tenga un buen comportamiento con su compañero gatuno.



Mantener sus alimentos separados: Que ambos animales coman a la misma hora pero lo suficientemente alejados el uno del otro para evitar peleas por comida.



Ser igual de amoroso con ambos: Para evitar peleas celos, asegúrese de consentir de igual manera a ambos animales.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-lograr-una-buena-convivencia-entre-perro-y-gato