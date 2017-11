(Tomada de la Red)

Los reptiles son animales tranquilos pero requieren de cuidados especiales para su supervivencia. Necesitan una temperatura adecuada, buena alimentación, iluminación, humedad y ejercicio. Se caracterizan por ser relativamente silenciosos y por no expulsar olores que resulten desagradables para el dueño.Existen diferentes reptiles domésticos:Gecko: Es un pequeño lagarto de aproximadamente 10 centímetrosIguana: Necesita de un espacio amplio. Se alimenta de insectos y vegetalesSerpiente: Es de las mascotas más comunes. Existen de muchos tamaños y coloresTortuga de agua: Es fácil de cuidar y vive durante muchos añosEl camaleón: Requiere de un hábitat especial para darle los cuidados específicosEs muy importante tomar en cuenta el tamaño del animal para que el dueño sepa cómo cuidarlo y manejarlo fácilmente. También es esencial saber qué tipo de reptil es el que más conviene dependiendo el espacio y la ambientación del hogar donde vaya a vivir.En 2014 la Revista de Ciencias de Bienestar Animal Aplicadas realizó un estudio que reveló que el 80% de los reptiles exóticos, estaban enfermos o heridos a consecuencia de un mal cuidado en sus hogares. Ya que sufrían de estrés, mala alimentación y falta de higiene.Por lo anterior, se deben cumplir los requerimientos específicos para que el reptil pueda vivir las décadas que le corresponde, ya que si esto no se respeta podría durar con vida aproximadamente un año.Los reptiles se venden en tiendas de mascotas, internet, mercados y ferias especializadas, sin embargo, está prohibido que animales como el camaleón o la iguana se comercialicen sin los permisos necesarios.Es básico tener los cuidados pertinentes para que no sea perjudicial tanto para el dueño como para el reptil.Fuente:https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/conviene-tener-un-reptil-de-mascota-897028/