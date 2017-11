La PetCon es el primer encuentro de mascotas famosas de Instagram

(Tomada de la Red)

Sinceramente no sé como enfocar este artículo. En ActualApp somos animalistas y nos encanta cualquier tipo de mascota. Dicho esto, lo que os contaremos hoy nos ha parecido increíble. Este pasado fin de semana se celebró en Nueva York, la PetCon, o lo que es lo mismo una convención de mascotas famosas de Instagram.Os puede parecer una excentricidad, y lo es, pero como ahora contaremos hay un increíble negocio detrás de este mundo. Hay perros que tienen más seguidores en Instagram, que los que tendrás tu nunca sumando todas las redes sociales habidas y por haber.Sea como sea, le encuentro fue en Manhattan y organizado por The Doc Agency. Allí acudieron todo tipo de mascotas, principalmente gatos y perros (y algún cerdo), de todos los rincones de Estados Unidos e incluso alguno del extranjero. Por su parte, el público asistente pudo conocer e interactuar con estas peludas estrellas.¿De verdad hay tanta afición por este tipo de mascotas?Sin ninguna duda. A lo largo del artículo irán saliendo algunas cuentas. Empecemos por ejemplo por @sunglasscat. Aquí tenemos un gato que como su propio nombre indica, suele ir con gafas de sol. La verdad es que es monísimo y le quedan de lujo las lupas. Pues bien, esta cuenta tiene más de 100 mil seguidores.Pero ojo que esto no es nada. La cuenta @harlowandsage nos muestra las aventuras y desventuras de varios canes. Estos instagramers perrunos acumulan, agarraos, 1,6 millones de seguidores. Esto es una auténtica barbaridad. Ahora supongo que entendéis porque había gente dispuesta a pagar los 75 dólares de la entrada a la PetCon.Hay muchísimos más, quizás haremos un post especifico sobre este tema. Recordad que en ActualApp ya podéis encontrar un artículo con las mejores cuentas de madres y otro de famosos españoles.Sea como sea, estas mascotas famosas de Instagram parten la pana. Sus dueños las visten disfraces graciosos, los ponen en poses graciosas o simplemente los fotografían en el momento exacto para enamorar al público. Son irresistibles, la verdad.¿Cuál era el objetivo juntar estas mascotas famosas de Instagram?Pues la verdad es que hay varios. El primero de ellos ya lo hemos comentado es poner en contacto las mascotas y sus fans. Aunque de paso también se han conocido entre ellas. Al fina en las redes sociales la competencia no es ni mucho menos tan dura como en otros sectores. Digamos que hay mucha complementariedad.Por otro lado, y aquí viene algo interesante, se hicieron mesas redondas y coloquios sobre este fenómeno. Desde intervenciones para mostrar como crear contenido de calidad a otros que hablaban de formas de monetizar las cuentas de mascotas.Como decimos, hay un negocio millonario detrás de este mundo. Pensad que hay fabricantes de comida, de ropa, de accesorios, aseguradoras, veterinarios… ¡De todo! Y obviamente, estas mascotas famosas de Instagram son un escaparate perfecto. Si ellos lo usan, debe ser bueno ¿no?Quizás alguno de vosotros puede pensar que es una forma de explotación. Sinceramente basta con ver los perfiles, y aunque hay algún traje arriesgado, todas las mascotas son muy queridas por sus dueños. Es un mundo que si eres amante de los animales te va a volver loco.Fuente:https://www.actualapp.com/petcon-mascotas-famosas-instagram-45641