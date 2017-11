5 Cosas que debes saber de flakka, la 'droga zombie'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A todos nos han asustado con anécdotas y noticias sobre personas suicidándose o matando gente para que no caigamos en la misma trampa que los demás.



Pero flakka, una “nueva” droga sintética va más allá de lo creíble, pues supuestamente es una droga que convierte a la gente ¡en zombies! Es una nueva generación de sales de baño que, a comparación de otras drogas, afortunadamente no ha llegado a todo el mundo. Pero la gente que la ha utilizado se vuelve loca, violenta… y prácticamente un zombie.



Flakka afecta a la gente como ninguna otra droga lo ha hecho antes. Las cosas que la gente hace gracias a esta droga podrían convertirse en una película de terror. De hecho, hay videos en redes sociales sobre su intensidad… y aunque no creo que todas sean reales, habría que informarse primero.



NO es una droga zombie

Pero sólo porque no te convierta en zombie, no quiere decir que deberías buscarla.



Ha habido mucha desinformación con respecto a esta droga, incluyendo un incidente en Florida, donde un hombre mató a una pareja, mordió el rostro de una persona… y todo gracias a Flakka. Gracias a este incidente, la gente empezó a ligar la droga con el canibalismo. Sin embargo, los reportes de toxicología demostraron que tal hombre NO había consumido Flakka.



¿Por qué la siguen llamado “droga zombie” entonces? Porque Flakka hace que la gente se MUEVA como un zombie. Cuando una persona toma mucha flakka, las fibras musculares de su cuerpo empiezan a disolverse en el torrente sanguíneo y, a veces, sus cabezas caerán debajo de sus hombros. Es como ver una danza de marionetas.



Y además de que se VEN como zombies, la droga activa la respuesta de luchar o huir en el cerebro, volviendo a las personas irracionalmente violentas. Al mismo tiempo, causa fantasías paranoides y delirantes. En un caso popular, un hombre destruyó su propia casa. Rompió muebles y golpeaba su cuerpo cobra las paredes.

En otro video, un hombre se avienta contra un camión una y otra vez.



Flakka es un estimulante sintético con efectos secundarios MUY peligrosos.

Flakka es una nueva droga sintética, también llamada “sales de baño”. Es una sustancia psicoactiva que provoca un aumento de temperatura, un mayor estado de alerta y falta de sueño.



Tiene un efecto sobre el sistema de dopamina y el sistema de noradrenalina. Aumenta la ansiedad, pero también hace que la gente se sienta más “viva”. Además puede causar psicosis, especialmente en personas que tienen predisposición a estados psicóticos. Obviamente esto complica aún más el estado mental de la gente, durante y después del consumo de Flakka.



Evita que sientas dolor y te da súper fuerza

El dolor tiene su razón de ser. Cuando te lastimas, tu cuerpo te está diciendo que algo anda mal y que necesitas ayuda. Es algo que necesitamos para VIVIR y seguir con vida, pero gracias a flakka… esto no siempre sucede. Y por alguna extraña razón, flakka otorga fuerza sobrehumana. Igual que un zombie.



Es 10 veces más fuerte que la cocaína

La flakka es peligrosa por sí misma, pero también vuelve peligrosos a la gente que la consuma. Sin embargo, es barata y poderosa. La droga es 10 veces más fuerte que la cocaína. Es TAN potente, que tomar más de 0.1 gramos puede provocar una sobredosis.



En las decenas de casos que han surgido desde que la droga está en el mercado, mucha gente ha muerto por sobredosis. Algunos tienen infartos, otros hemorragias, pero de una u otra forma,el corazón simplemente deja de latir.



Puedes conseguirla… ¿en línea?

Es verdaderamente aterrador lo FÁCIL que es adquirirla. Las restricciones obviamente no son las mismas que con otras drogas, pero aún así puedes pedirla a través de Internet.



La droga se vendió en línea a través de 150 compañías chinas diferentes. Lo peor del caso es que, como ya lo mencioné anteriormente, es súper económica. En el caso de Estados Unidos, el problema está resurgiendo, así como en otros países como Brasil, Canadá y Australia.