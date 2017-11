Café para tu rutina de belleza

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De todos los ingredientes de cocina que puedes utilizar en tu rutina de belleza, ¡el café es definitivamente el mejor! No solamente es increíble para despertarte en las mañanas, también es exfoliante, el remedio más económico para la celulitis y el mejor aliado para lucir un rostro increíble.



Exfoliante: ¿Tiras los granos de café ya usados a la basura? ¡No lo hagas! Estos granos son menos agresivos que el azúcar para crear un exfoliante. Combínalos con un poco de aceite de oliva (o de coco o almendras) y utilízalo en todo cuerpo una o 2 veces a la semana.



Ojeras: ¿Esas ojeras no desaparecen más que con corrector? Pues el café será la solución más natural y sencilla. Lo único que tienes que hacer es combinar una crema para ojos con un poco de café y aplicar la mezcla en las noches o en las mañanas. El café lo que hace es mejorar la circulación, así que la pigmentación de la piel regresará a su estado natural de volada.



Color para morenas: Las rubias tienen la manzanilla, pero las chicas con cabello oscuro pueden aprovechar el café. Necesitas 2 tazas de café cargado (o 3 si se te antoja tomarte una) y vaciarlas sobre todo tu cabello por uno o 2 minutos. Al terminar, cubre tu melena con una bolsa de plástico o capa de baño y deja que el café haga su trabajo por un par de horas.



Elimina olores: Si estuviste cortando cebolla o ajo, notarás que el olor se impregna en la piel ¡por horas! Para estos casos, puedes lavar tu piel con café y agua y notarás que tu aroma será más agradable.



Anti envejecimiento: Los productos para alentar el envejecimiento llegan a ser muy caros, pero no son muy necesarios ya que puedes conseguir resultados casi iguales con los granos de café. Combina 2 cucharadas de agua, 4 de granos de café, unas gotas de aceite de limón (o lavanda, el que más te guste) y hazte un leve masaje en tu piel con movimientos criculares.



Celulitis: Ya que los granos de café mejoran la circulación de la piel, es obvio que la celulitis no será un gran problema. Con tu exfoliante de café ( hecho con aceite de oliva y granos de café), puedes hacerte un masaje con movimientos circulares en la zona afectada de 2 a 3 veces por semana.