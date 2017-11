Ojos perfectos ¡En 5 minutos!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es común escuchar que no sabes cómo aplicar y combinar las sombras para conseguir un buen maquillaje, pero no es tan complicado ni necesitas ser una profesional. Así que te dejamos algunos trucos comunes para lograr ese look ideal:



Las sombras de ojos con tonos claros son para iluminar encima del párpado, mientras que los más oscuros se aplican en el párpado móvil para definir la mirada.



Puedes humedecer un poco el pincel si quieres lograr un tono más intenso de la sombra.



Según la textura las extenderemos con una herramienta u otra: en polvo con el aplicador que suelen incluir o con un pincel, las que son en crema se extienden con el dedo. Las líquidas también incorporan un aplicador similar al del brillo labial.



Ojos ahumados: Esta es una tendencia en el maquillaje actualmente. Para lograrlo debes utilizar sombra negra en el exterior del parpado superior hacia el interior. Con las sombras claras aplica con pequeños toques con el dedo debajo de la cejas, con esto le darás iluminación.



Con el delineador traza una raya por encima de las pestañas, de adentro hacia afuera y aplica un poquito de sombra negra para fijar el producto. Por último maquilla las cejas con sombra marrón.



Dúo de sombras: Estas son ideales para aplicar el truco del pincel húmedo y por lo general vienen con un tono claro y uno oscuro. Para lograr un buen efecto con los dúos de sombras debes iluminar con el tono claro, el tono oscuro estiendelo en el hueco del párpado para agrandar la mirada. Si decides humedecer el pincel el tono oscuro también te puede servir como delineador para hacer las rayas estilo felino.