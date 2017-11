Los 10 mandamientos para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No hay pócima máxima ni píldora milagrosa; la pérdida de peso no sucede en unos minutos, requiere más motivación y cuidados del que te imaginas.



Si verdaderamente quieres bajar esos kilos de más y mantener tu peso ideal, no sólo tendrás que hacer ciertos cambios alimenticios, sino que también tendrás que guiarte por estos 10 mandamientos.



Desayunarás algo saludable: Las tendencias de comida vienen y van, pero el desayuno es OBLIGATORIO. Diversos estudios sugieren que las personas que desayunan regularmente pierden más peso que las que se lo saltan.



Limpiarás tu dieta: La forma más rápida para ver resultados es eliminando alimentos procesados. Cuando puedas (y tengas dinero), opta por una comida natural y balanceada, ¡tu organismo te lo agradecerá!



Controlarás tus porciones: Aunque comas alimentos saludables, si lo haces en exceso, sabotearás todos tus esfuerzos. Sólo porque puedas comer zanahoria, no quiere decir que puedas echarte 3 kilos en un día. Todo en exceso es MALO.



Harás una sesión de ejercicio: Cuando hablamos de bajar de peso y hacer ejercicio, 15 minutos NO son suficientes. Lo recomendable sería media hora 5 veces a la semana, pero cada cuerpo es diferente; mientras que unos necesitan menos, otros pueden con más.

Te pondrás metas cortas: Durante el arduo camino de la pérdida de peso, deberías ponerte metas cortas para motivarte. No serán la gran cosa (para ti), pero incluso estos pequeños logros te mantendrán motivada para seguir adelante y celebrar el camino que has tomado.



Beberás más agua: Te sorprenderá saber cuántas personas confunden hambre con sed. Si mantienes tu botella llena todo el día, nunca eliminarás esa grasa de sobra. Y si te cuesta mucho trabajo, puedes meter tu botella al refri; se ha descubierto que el agua fría acelera el metabolismo más de un 30%.



Planearás con anticipación: Podrás disfrutar de un pequeño postre de vez en cuando, pero siempre y cuando puedas anticiparlo. Es decir, si has seguido la dieta por más de 3 semanas, es válido aceptar una pequeña rebanada de pastel en el cumpleaños de tu sobrinito.



Harás entrenamiento de fuerza: El entrenamiento de fuerza conlleva la construcción y tonificación de músculo, al mismo tiempo que acelera el metabolismo. Y por más difícil y doloroso que suene, es importante para mantener la línea y una buena salud.



Descansarás bien: Entre 7 y 9 horas de sueño al día. No más, no menos. ¿Por qué crees que la bella durmiente era bella?



Te mantendrás positiva: Mantén un buen sentido del humor, hazte tu pequeño espacio para reír y sé positiva. Tal vez al principio sea muy difícil levantarse para hacer ejercicio, pero en 7 semanas habrás formado un nuevo ty saludable hábito.