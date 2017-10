Enfermedades que pueden transmitir los gatos a las personas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tienes un gato en casa? Pues es muy importante que tengas en cuenta que, por muy sano que parezca, puede ser portador de alguna enfermedad. Y no solo eso, sino que puede transmitírtela a ti y/o a tu familia. Aunque no lo creas, también nos referimos a aquellos felinos que nunca salen de casa. No hay que olvidar que 3 de cada 10 gatos tienen parásitos.ToxoplasmosisEn primer lugar, queremos hablar de la toxoplasmosis, una de las enfermedades que pueden transmitir los gatos que más preocupa, ya que puede ocasionar graves consecuencias en mujeres embarazadas, y más concretamente en los bebés que llevan dentro. Se trata de una enfermedad causada por un parásito que se ubica en el intestino de los gatos y se contagia al tener contacto con las heces del animal.RabiaOtra grave enfermedad que puede contagiarte tu gato es la rabia, que puede llegar a ser mortal. Es importante que tengas en cuenta que es bastante frecuente en felinos no vacunados. Afortunadamente, hoy en día la mayoría de las mascotas pasan por el proceso de vacunación. Eso sí, si un animal que no conoces te araña o te muerde, lo mejor es que acudas al médico de inmediato.Enfermedad de LymeAunque no es muy común, los gatos también pueden transmitirnos la enfermedad de Lyme, que está asociada con la picadura de la garrapata. Fiebre alta; dolores de cabeza, musculares y articulares; y vómitos son algunos de los principales síntomas de la enfermedad. Si no se trata a tiempo, también puede causar inflamación en las articulaciones y problemas neurológicos.Además, los gatos pueden transmitirnos enfermedades menos graves como la enfermedad por arañazo de gato, la campilobacteriosis, la sarna o la tiña.FUENTE: https://animalmascota.com/enfermedades-graves-que-los-gatos-pueden-transmitir-a-los-humanos/